美伊戰爭再起？川普不參加兒子婚禮「坐鎮白宮」、伊朗祭「戰鬥3.0」威脅封鎖曼德海峽

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-23 14:40

美伊關係緊張局勢於週五（22 日）急遽惡化。美國總統川普取消週末假期及出席長子小唐納 · 川普婚禮的行程，宣布留守白宫，緊急召集國家安全團隊研議軍事行動方案；伊朗方面則隨即關閉西部大部分空域，並揚言若遭美軍打擊，將以「3.0 版」反制計畫予以回應，矛頭直指全球關鍵能源與航運基礎設施。

川普不參加兒子婚禮「坐鎮白宮」、伊朗祭「戰鬥3.0」威脅封鎖曼德海峽。(圖：Shutterstock)

根據《新華社》報導，川普 22 日上午召集副總統范斯（JD Vance）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、中央情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）及白宮辦公廳主任懷爾斯（Susie Wiles）等高層官員，聽取美伊談判現況及破局應對預案的機密簡報。

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知情人士透露，川普對談判進展日益感到挫折。雖然他 19 日與以色列總理納坦雅胡通話時仍表示希望「再給外交一次機會」，但至 21 日深夜，其立場已明顯轉向，傾向下令發動軍事打擊。

據報，川普提出，可發動一次具「決定性」意義的大規模軍事行動，以便宣告勝利、終結衝突。受此影響，川普在社群媒體宣布因「特殊情況」留在華盛頓，取消了原定前往新澤西州高爾夫俱樂部的行程。

美方備戰跡象同步浮現，軍方與情報界部分關鍵人員已奉命取消近期休假。美國官員表示，除非未來 24 小時內出現意外轉機，川普目前仍傾向為新一輪大規模打擊放行。

伊朗關閉空域 祭出「戰鬥 3.0」警告

面對美軍威脅升溫，伊朗已展開防禦與反制部署。伊朗民用航空組織發布航行通告，宣布暫時關閉「德黑蘭飛行情報區」西部絕大多數機場，僅保留大不里士等 8 座機場有限度運作，且僅於日出至日落期間開放商業航班，禁令效期至 5 月 25 日。

軍事層面，伊朗武裝部隊宣稱已備妥「新型裝備、全新打擊目標及嶄新戰爭戰略」，揚言若再度遭受打擊，將啟動全面反制的「伊朗戰鬥 3.0 版本」。

此次危機對全球市場的潛在衝擊尤為震撼。據接近伊朗高層官員賈利巴夫的消息人士透露，伊朗伊斯蘭革命衛隊的反制計畫包含一系列極具破壞性的經濟報復措施：

以火力封鎖曼德海峽

摧毀荷姆茲海峽下方的七條國際海底網路電纜

每日發射數百枚新型飛彈與無人機，集中打擊海灣地區能源設施

消息人士警告，美國與以色列此舉無異於玩弄「俄羅斯輪盤」，一旦擦槍走火，後果恐是「全球經濟崩潰與史無前例的天然氣價格飆漲」。

多方緊急斡旋 外交窗口恐將關閉

衝突一觸即發之際，國際社會仍在進行最後努力。

據報導，川普 18 日曾應沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國等海灣盟國請求，將原定軍事行動推遲兩至三天，為盟友促成協議爭取時間。

巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾及卡達代表團 22 日已相繼抵達德黑蘭，展開最後關頭的緊急斡旋。