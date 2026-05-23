鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-23 16:46

隨著美伊局勢持續升溫，伊朗再度向美國施壓。伊朗國防部發言人塔萊伊尼克 (Reza Talaei-Nik) 週六 (22 日) 表示，美國總統川普若不承認伊朗的合法權利，將面臨「更多失敗」，並強調川普「別無選擇」，只能接受伊朗提出的要求。

伊朗喊話川普：你別無選擇 必須接受德黑蘭要求(圖：shutterstock)

根據伊朗半官方媒體《Tasnim》與《Fars》通訊社報導，塔萊伊尼克表示：「川普除了接受伊朗人民的要求，以及我國合法權利外，沒有其他選項。」

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他進一步指出，若美國與其盟友希望擺脫當前衝突，唯一途徑就是滿足伊朗的要求。他形容，美國與「猶太復國主義敵人」若想在戰場與外交層面結束這場「第三次被強加的戰爭」，就必須正視伊朗立場。

塔萊伊尼克同時警告，若戰事持續擴大，不僅美國人民將付出更高代價，也將對國際社會造成進一步衝擊，呼籲川普接受伊朗提出的方案，避免局勢惡化。

另一方面，伊朗駐聯合國常任代表伊拉瓦尼 (Amir Saeid Iravani) 已致函聯合國秘書長及安理會主席，指控卡達、巴林、科威特、沙烏地阿拉伯、阿聯及約旦等國參與並協助對伊朗行動，要求相關國家對伊朗遭受的物質與精神損失提供賠償。