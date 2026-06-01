〈輝達GTC〉黃仁勳推全系列PC產品線 攜聯發科、微軟打造3奈米RTX Spark

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-01 13:01

COMPUTEX 明 (2) 日開幕，輝達 (NVDA-US) 今 (1) 日搶先舉行 NVIDIA GTC TAIPEI，執行長黃仁勳演講會中宣布，推出全新 PC 產品線，涵蓋筆電、桌機與工作站，並強調這是 PC 產業 40 年來首次迎來完整重新設計。其中，最受矚目的產品即是輝達攜手聯發 (2454-TW) 與微軟 (MSFT-US) 打造的 RTX Spark，採用台積電 (2330-TW)(TSM-US) 3 奈米製程，主打 AI Agent 時代的 PC 體驗。

輝達RTX Spark。(鉅亨網記者魏志豪攝)

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黃仁勳指出，隨著 AI Agent 時代來臨，PC 定位將被重新定義。過去 PC 主要用來啟動應用程式、點擊與輸入，但未來 PC 將成為個人 AI 的運行平台，Agent 可在本地端或雲端模型支援下持續運作，並協助使用者完成工作。

黃仁勳表示，為迎接這項轉變，晶片與作業系統都必須同步進化。輝達推出的 RTX Spark，是將公司過去累積的 GPU、AI 與軟體堆疊濃縮進一顆晶片，內建 Blackwell RTX GPU，AI 效能達 1 petaflop，並搭載與聯發科合作打造的客製化 20 核心 Grace CPU，透過 NVLink 與 GPU 整合。

在製程與規格方面，RTX Spark 具備 128GB 統一記憶體，採用台積電 3 奈米製程，電晶體數量高達 700 億顆。

除了硬體創新外，黃仁勳指出，輝達也與微軟密切合作，打造面向 AI Agent 的 Windows 平台，讓 RTX Spark 不僅能執行 Windows 生態既有應用，也能支援全新的 Agentic 體驗。

除 RTX Spark 筆電外，黃仁勳進一步宣布，輝達與微軟將重新發明整個 PC 產品線，推出涵蓋桌機、筆電與工作站的三大 Windows 新機種，並強調全系列產品皆具備 100% Windows 相容、100% CUDA、100% NVIDIA AI Tensor Core，代表使用者可在這些新型 PC 上執行既有 Windows 應用，也可運行 NVIDIA AI 與 CUDA 生態系應用。

黃仁勳表示，RTX Spark 桌機可成為家中的個人 AI Agent，24 小時持續運作，連接筆電、螢幕、攝影機、家電與保全系統等設備，協助使用者處理日常任務，且隨著 Nemotron 等模型世代升級，個人 AI 也會持續變得更聰明。

針對開發者與大型模型應用，輝達也推出 DGX Station for Windows，具備 768GB 記憶體、20 petaflops 算力與每秒 8TB 記憶體頻寬，可在桌邊運行大型語言模型，適合大型語言模型與 AI Agent 開發者使用，開發完成後再部署至雲端。

黃仁勳強調，PC 的重新發明將如同手機轉型為智慧型手機一樣重要。未來 PC 不再只是啟動應用程式的工具，而可能成為家中的 AI 超級電腦，持續運行個人 Agent 與 AI 助理。他並表示，這是輝達全新產品家族的開端，未來每一代架構都將推出桌機、筆電與工作站產品線。