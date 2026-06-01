鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-01 18:30

美國中央司令部周一 (1 日) 表示，周末期間對伊朗的雷達站和指揮中心發動了攻擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 則表示，已對一處美軍基地發動報復性攻擊。這導致原本就脆弱的停火協議面臨嚴峻挑戰，全球能源市場也因航道持續受阻而持續震盪。

美伊軍事衝突再起 川普稱德黑蘭「真心想達成協議」(圖:shutterstock)

這次襲擊是自上周以來一系列襲擊事件中的最新一起。與此同時，美國總統川普聲稱，伊朗「真心想達成協議」，以結束持續三個多月的衝突。

‌



美國中央司令部證實，美軍於周末對伊朗軍事設施發動了多輪「自衛性打擊」。此次攻擊目標包括位於伊朗南岸古魯克 (Goruk) 及荷姆茲海峽格什姆島 (Qeshm) 的雷達站與無人機指揮控制中心。美方表示，這是為了回應伊朗先前的「侵略行為」，包括在國際水域擊落美軍無人機，以及對該海域航行船隻構成的威脅。

伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 隨即展開報復，宣稱襲擊了美軍用來發動攻勢的一座空軍基地。衝突更波及鄰國科威特，科威特軍方通報其防空系統攔截了多枚「敵對」導彈與無人機，隨後發表聲明強烈譴責伊朗的「暴力且重複的攻擊」，認為這已構成對科威特國家安全的直接侵犯，並嚴重破壞地區降溫的努力。

在軍事對抗升溫之際，川普總統在社群媒體上對外展現信心，稱伊朗「非常想要達成協議」，並呼籲國內批評者「坐下來放鬆」，宣稱一切終將迎刃而解。

然而，實際的外交進展似乎與此樂觀基調不符。據美媒報導，談判在上周末未能取得實質進展，主因是川普要求修改協議條款，內容涉及荷姆茲海峽的通行權以及要求伊朗移交高濃縮鈾。

伊朗外交部發言人對此予以反駁，指責美國不斷變換立場並提出矛盾要求，導致談判曠日持久。

伊朗方面堅持，除非其權利得到全面保障，否則不會簽署任何協議，並將「結束黎巴嫩戰爭」列為達成協議的必要條件。隨着以色列在黎巴嫩境內持續擴大對真主黨 (Hezbollah) 的攻勢，中東局勢的複雜性已讓這場談判超越了單純的美伊雙邊框架。