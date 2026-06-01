日菲侵犯領土主權 中國海警宣布：在台灣以東海域展開執法巡查

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-01 10:16

據《央視》報導，中國海警局新聞發言人姜略表示，6 月 1 日（周一）中國海警岱山艦編隊在台灣以東海域依法展開執法巡查。

中國海警宣布在台灣以東海域展開執法巡查。（圖：Shutterstock）

姜略說，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣以東海域劃界談判、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。

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姜略稱，中方敦促日菲立即停止一切侵害中國主權權益的非法行動。中國海警將持續加強有關海域管控，以實際行動堅決維護國家領土主權和海洋權益。

中國外交部發言人毛寧曾在 29 日表示，日本和菲律賓擅自啟動海域劃界談判，嚴重侵害中方海洋權益，中方堅決反對，已分別向日菲提出嚴正交涉。

我外交部在 31 日發表聲明，稱菲日透過和平對話、遵循國際法規範解決海事問題，與我國一貫立場一致，外交部予以肯定，期待三方共同對區域和平穩定及維護海洋生態做出具體貢獻。