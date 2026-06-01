鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-01 11:35

台股 6 月開局好彩頭，今 (1) 日盤中大漲逾千點，一舉站上 4 萬 5 關卡，電子、金融族群百花齊放，高股息 ETF 普遍表現優於市值型 ETF，其中，配息翻倍的大華優利高填息 30(00918-TW)，市價飆漲近 5%，衝破 30 元大關創新高；擁有 126 萬投資人的群益台灣精選高息 (00919-TW) 也因即將揭曉配息，市價勁揚近 4%，首度叩關 30 元。此外，包括 00878、0056、00713、00929 等熱門標的同步走高，六大高股息 ETF 全數創下歷史新高紀錄。

〈焦點股〉高股息ETF迎春天！前六大集體創高 00918、00919攜手衝破30元。(鉅亨網資料照)

00918 上周五公告最新一期配息評價結果，震驚市場，本季每單位受益權擬配息 1.26 元，較上季的 0.62 元翻倍成長，若以 29 日收盤價 29.2 元換算，年化配息率高達 17.3%，預計 6 月 18 日進行除息，投資人若想參與，最晚要在 6 月 17 日買進，本次股利將在 7 月 13 日發放。

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00919 預計 6 月 1 日盤後公布最新一季配息，由於上季已配出 0.78 元的新高表現，市場預期本季再度創高幾乎毫無懸念，不少網友更樂觀推測配息有望上看 1 元。不過專家特別提醒，「暴力配息」往往只是短暫題材，長期的股利政策趨於穩定才更為重要，投資人布局時應將「填息能力」視為核心指標。

悶了一、兩年的高股息 ETF 終於迎來久違的春天，受惠於多檔主要成分股 (如聯發科、聯電等) 自第二季起展開爆發式反彈，加上金融股適逢股東會旺季、行情有所表現，成功點火高股息 ETF 的多頭氣勢。

今日除了 00918 與 00919 表現亮眼外，國泰永續高股息 (00878-TW) 亦大漲超過 3%，股價逼近 32 元改寫歷史新高；而元大高股息 (0056-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW) 及元大台灣高息低波 (00713-TW) 盤中漲幅也均超過 2%，整體表現可謂大獲全勝。