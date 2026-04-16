鉅亨網編譯段智恆 2026-04-16 20:20

《彭博》周四 (16 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 電動皮卡 Cybertruck 銷售近來出現疲態。最新數據顯示，馬斯克旗下企業成為主要買家之一，凸顯這款話題車款在一般消費市場的需求降溫。

根據標普全球汽車 (S&P Global Mobility) 提供給彭博的登記資料，2025 年第四季美國共登記 7,071 輛 Cybertruck，其中約 1,279 輛由 SpaceX 購入，占比超過 18%，若加計 xAI、Boring 與 Neuralink 等公司，幾乎每五輛就有一輛來自馬斯克商業版圖內部流轉。

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內部採購撐銷量 需求疲弱浮現

報導指出，這些關係企業的採購金額合計可能超過 1 億美元，且購買行動延續至 2026 年初。若排除這些內部交易，Cybertruck 在 2025 年第四季的登記量將大幅下滑 51%，顯示終端消費需求明顯不足。汽車研究機構 AutoForecast Solutions 副總裁費奧拉尼 (Sam Fiorani) 直言，特斯拉正逐漸「找不到 Cybertruck 買家」。

Cybertruck 自 2023 年底上市以來話題十足，但市場反應兩極。其前衛外型雖吸引目光，卻也引發爭議，加上售價遠高於最初宣稱的 4 萬美元起跳，實際版本動輒超過 10 萬美元，進一步壓抑買氣。市場原先期待特斯拉能切入由福特 (F-US)、通用汽車(GM-US) 與 Stellantis(STLA-US)主導的美國皮卡市場，但進展顯然不如預期。

電動皮卡遇冷 特斯拉轉向商用布局

除了 Cybertruck 本身挑戰，美國整體電動皮卡市場也面臨降溫壓力。福特已決定將 F-150 Lightning 轉型為增程式混合動力車款，反映純電皮卡需求不振。儘管 Cybertruck 今年第一季仍為美國最暢銷電動皮卡，但銷量仍年減 45%，顯示整體市場動能轉弱。

面對銷售壓力，特斯拉正尋求調整策略。馬斯克近期表示，公司可能加強車隊銷售，鎖定物流與城市運輸等商用場景，並強調未來自動駕駛 Cybertruck 在貨運領域具備潛力。不過，相關應用仍需時間發展，短期內難以成為主要營收來源。