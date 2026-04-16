鉅亨網編譯段智恆 2026-04-16 20:50

《路透》周四 (16 日) 報導，美國海軍去年 8 月進行無人艦艇測試時，意外遭遇星鏈 (Starlink) 全球性故障，導致通訊中斷，凸顯五角大廈對 SpaceX 關鍵技術依賴日益加深所帶來的潛在風險。根據內部文件與知情人士說法，當時約 24 艘無人水面載具在加州外海失去連線，只能原地漂流近一小時，測試任務被迫中斷。

這起事件並非個案。多份未曾公開的海軍測試紀錄顯示，在多次涉及無人艦艇與無人機的演練中，星鏈網路連線不穩已數度影響操作，導致系統無法順利控制自主載具。這些測試原本被視為強化美國在潛在對中國衝突中軍事選項的重要一環，如今卻暴露出關鍵通訊系統的單點失效風險。

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軍事高度依賴商用衛星 單點失效風險浮現

SpaceX 近年憑藉火箭發射、低軌衛星通訊與軍事 AI 等多項技術，成為美國政府不可或缺的合作夥伴。旗下星鏈目前擁有接近 1 萬顆低軌衛星，為軍方提供具備一定抗干擾能力的全球通訊網路，廣泛應用於無人系統與飛彈追蹤等關鍵計畫。

然而，海軍測試中出現的問題顯示，即便具備大規模衛星星座優勢，系統仍可能在高負載環境下出現瓶頸。2025 年 4 月一場涉及多艘無人船與空中無人機的聯合測試中，星鏈因資料傳輸需求過高，無法穩定支撐多系統同時運作。報告指出，「在多載具負載下，對星鏈的依賴暴露其限制」，並同時點出其他通訊設備供應商如 Silvus 與 Viasat 系統也存在問題。

此外，在 8 月全球故障前數週，海軍亦曾多次遭遇星鏈間歇性斷線，干擾測試進行，但具體原因仍不明。這些案例顯示，美軍在將商用通訊系統納入核心軍事應用時，仍面臨穩定性與備援不足的挑戰。

依賴單一供應商引憂 戰略與信任風險升高

隨著 SpaceX 影響力擴大，國會與安全專家已開始關注過度依賴單一企業的風險。民主黨議員警告，將關鍵國安能力交由全球首富馬斯克掌控，可能在政策分歧或突發情況下帶來不確定性。先前馬斯克曾在俄烏戰爭期間限制星鏈服務，也引發盟友對其決策影響力的疑慮。

在台灣議題上，SpaceX 亦曾面臨是否向駐台美軍提供衛星通訊服務的質疑，甚至被指可能違反與美國政府的合約義務。雖然公司否認相關說法，但實際服務狀況至今未明，五角大廈與 SpaceX 均未對此置評。

儘管如此，專家指出，星鏈的低成本與廣泛覆蓋仍使其具備高度吸引力，即使存在中斷風險，軍方仍傾向接受這些脆弱性，以換取其全球部署與即時連線能力。在競爭方面，亞馬遜持續加碼衛星布局，但目前仍難以撼動 SpaceX 在低軌通訊市場的領先地位。