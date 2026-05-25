鉅亨網編譯許家華 2026-05-26 05:50

美國總統川普周一 (25 日) 表示，他已要求沙烏地阿拉伯、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及及約旦集體加入《亞伯拉罕協議》(Abraham Accords)，藉由擴大與以色列的外交正常化進程，作為推動美伊協議與結束雙方衝突的重要組成部分。

川普在其 Truth Social 平台發文表示，他已於上周六與上述國家領導人，以及已簽署協議的阿拉伯聯合大公國與巴林進行通話。他表示，美國已投入大量外交努力「拼湊這個極其複雜的拼圖」，因此相關國家應同步簽署《亞伯拉罕協議》。川普還進一步表示，若伊朗最終與美國達成協議，他也願意將伊朗納入這個「前所未有的全球聯盟」。

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《亞伯拉罕協議》由川普第一任期於 2020 年主導推動，目標是促成阿拉伯國家與以色列建立正式外交關係。阿拉伯聯合大公國及巴林率先簽署，隨後摩洛哥與蘇丹也陸續加入，打破阿拉伯國家長期避免正式承認以色列的政治慣例。

然而，川普將伊朗協議與《亞伯拉罕協議》綁定的做法，也迅速遭遇阻力。巴基斯坦已公開拒絕相關提議。一名熟悉情況的巴基斯坦消息人士表示，美伊談判與《亞伯拉罕協議》屬於兩個不同議題，「兩者沒有關聯，也不能被強行連結」，並強調巴基斯坦「沒有義務遵守這類要求」。

其餘國家目前尚未公開回應。不過分析人士指出，在以色列持續進行加薩軍事行動的背景下，多個穆斯林國家國內輿論對以色列仍存在高度不信任，使川普提案面臨現實阻礙。

其中，沙烏地阿拉伯立場尤受市場與外交圈關注。作為伊斯蘭教兩大聖地麥加與麥地那的守護者，沙國過去已多次表明，在巴勒斯坦建國議題取得具體進展前，不會與以色列建立正式外交關係。這不僅涉及外交安排，也被視為國家安全與區域政治的高度敏感議題。

值得注意的是，埃及、約旦與土耳其實際上早已與以色列維持外交關係，但加薩戰爭爆發後，各國與以色列關係均出現不同程度緊張。外界認為，川普此舉更可能是希望將美伊談判包裝為更廣泛的中東和平架構，以爭取區域盟友及美國國內支持。