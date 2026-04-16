鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-16 19:43

綜合外媒周四 (16 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 正加速推進新一代 iPhone 相機升級，供應鏈已開始量產關鍵零組件，市場預期將首度在 iPhone 18 Pro 與 Pro Max 導入「可變光圈」技術，並有望於今年 9 月發表。這項功能過去多見於專業相機，若正式搭載，將成為 iPhone 影像系統的重要里程碑。

拍照再進化！傳蘋果iPhone 18 Pro導入可變光圈 供應鏈啟動量產(圖：REUTERS/TPG)

根據韓媒《ETNews》與多方消息來源，中國鏡頭供應商舜宇光學 (Sunny Optical)(02382-HK) 已開始生產控制光圈開合的致動器 (Actuator)，這是可變光圈系統的核心元件。隨著上游零件進入量產階段，後續相機模組組裝預計將於今年夏季展開，由主要合作夥伴 LG Innotek 負責，並計畫於 6 月至 7 月啟動生產，相關設備也已在南韓龜尾廠區陸續到位。其他模組廠如 Cowell 亦可望參與供應鏈。

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可變光圈的最大特色在於能依拍攝環境調整進光量。相較目前 iPhone 14 Pro 至 iPhone 17 Pro 系列採用固定ƒ/1.78 光圈，新系統可在低光環境開大光圈提升進光量，在高亮場景則縮小光圈避免過曝，並進一步提升景深控制能力。使用者可依需求調整淺景深或深景深效果，強化主體與背景的分離，或在風景拍攝時讓畫面整體更清晰。

分析指出，這項技術將讓 iPhone 在硬體層面更接近傳統相機，減少對純軟體演算法模擬景深效果的依賴。不過，由於手機感光元件尺寸仍有限，即便導入可變光圈，景深變化幅度仍可能有限，整體提升預期將屬漸進式改良。

供應鏈布局顯示，LG Innotek 可望在此次相機模組中取得更高比重，主因在於系統結構較為複雜，與蘋果先前在 iPhone 15 Pro Max 導入潛望式四重反射鏡頭（tetraprism）時的供應策略相似。當時 LG Innotek 亦曾一度成為主要供應商。

市場傳出，蘋果多年來即評估在 iPhone 導入可變光圈，但過去幾代產品皆未實現。隨著此次供應鏈進入實際量產階段，外界普遍認為技術落地的可能性大幅提高。除相機升級外，新機也可能同步推出其他設計調整，包括螢幕開孔縮小等，但相關規格仍未獲官方證實。