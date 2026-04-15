鉅亨網編譯余曉惠
半導體生產設備巨擘艾司摩爾 (ASML-US) 周三 (15 日) 公布財報，上季營收優於預期，全年營收預測區間獲得上修，顯示在人工智慧 (AI) 熱潮帶動下，對先進晶片設備的需求持續增強，但因為出口管制的不確定性，第 2 季營收預測略遜於分析師所料，也讓亮麗的財報蒙上一層陰影。
ASML 執行長 Christophe Fouque 在新聞稿中說：「在 AI 相關基礎設施投資持續推動下，半導體產業的成長展望將保持穩固。」
Fouque 說：「晶片需求正超越供應速度。為了因應此趨勢，在與客戶簽訂的長期協議支持下，我們的客戶正加速推動 2026 年及之後的產能擴張計畫。」
ASML 生產在最先進半導體製造過程中所需的工具，因此常被視為全球晶片需求的領頭羊。該公司股價今年來累計上漲 39%。
為了因應半導體需求的爆發式成長，包括台積電 (TSM-US)(2330-TW) 與三星電子 (Samsung Electronics) 在內的客戶，正持續擴大生產投資。台積電今年 1 月宣布，全年資本支出將高達 560 億美元。韓國記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 也擬定計畫，將在 2027 年結束前的協議期間，投入約 80 億美元購買 ASML 的尖端設備。
ASML 表示，第 1 季新機台的淨銷售額中，有 51% 用於記憶體生產，遠高於上一季的 30%。以地區來看，南韓客戶占銷售額的 45%，台灣客戶則占 23%。
然而，ASML 本身也正在中國面臨地緣政治的阻力。美國國會議員本月稍早提出「硬體技術管制多邊接軌法」（MATCH Act），擬限制 ASML 向中國銷售所有深紫外光浸潤式微影設備 (Immersion DUV)，並禁止工程師為特定中國設施的設備提供維修服務。
在美國管制下，ASML 從未獲准向中國銷售最先進的極紫外光微影設備 (EUV)，如今較不先進的機台也可能遭禁。荷蘭政府從 2024 年起，已對部分出口至中國的 DUV 機台實施出口管制。
針對 MATCH 法案對出口管制環境帶來的不確定性，Fouquet 周三表示，財測目標已特別經過調整，足以因應目前針對出口管制討論的各種潛在結果。這顯示儘管 AI 需求仍強，ASML 仍在設法在複雜的貿易環境中摸索前行。
本次公布的財報並不包含「訂單量」(orders)。這在過去被視為觀察客戶需求的關鍵，但 ASML 去年初已取消，理由是該指標波動性過大，無法精準反映業務動能。
ASML 財報顯示，去年貢獻集團三分之一營收的中國市場，仍是最大的成長變數：第 1 季銷往中國的系統銷售額占總營收比重，已從去年 12 月為止一季的 36%，大幅下滑至 19%。
ASML 另於今年 1 月宣布計劃裁減約 1700 個職務，主要集中在技術與資訊部門。執行長當時表示，公司需要變得更「靈活」。
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