鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-15 14:01

半導體生產設備巨擘艾司摩爾 (ASML-US) 周三 (15 日) 公布財報，上季營收優於預期，全年營收預測區間獲得上修，顯示在人工智慧 (AI) 熱潮帶動下，對先進晶片設備的需求持續增強，但因為出口管制的不確定性，第 2 季營收預測略遜於分析師所料，也讓亮麗的財報蒙上一層陰影。

財測關鍵數字 vs 分析師預測

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全年營收：360-400 億歐元 (原估 340-390 億歐元) vs 377 億歐元

Q2 營收：84-90 億歐元 vs 90.4 億歐元

ASML 執行長 Christophe Fouque 在新聞稿中說：「在 AI 相關基礎設施投資持續推動下，半導體產業的成長展望將保持穩固。」

Fouque 說：「晶片需求正超越供應速度。為了因應此趨勢，在與客戶簽訂的長期協議支持下，我們的客戶正加速推動 2026 年及之後的產能擴張計畫。」

ASML 生產在最先進半導體製造過程中所需的工具，因此常被視為全球晶片需求的領頭羊。該公司股價今年來累計上漲 39%。

為了因應半導體需求的爆發式成長，包括台積電 (TSM-US)(2330-TW) 與三星電子 (Samsung Electronics) 在內的客戶，正持續擴大生產投資。台積電今年 1 月宣布，全年資本支出將高達 560 億美元。韓國記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 也擬定計畫，將在 2027 年結束前的協議期間，投入約 80 億美元購買 ASML 的尖端設備。

ASML 表示，第 1 季新機台的淨銷售額中，有 51% 用於記憶體生產，遠高於上一季的 30%。以地區來看，南韓客戶占銷售額的 45%，台灣客戶則占 23%。

出口管制壓力

然而，ASML 本身也正在中國面臨地緣政治的阻力。美國國會議員本月稍早提出「硬體技術管制多邊接軌法」（MATCH Act），擬限制 ASML 向中國銷售所有深紫外光浸潤式微影設備 (Immersion DUV)，並禁止工程師為特定中國設施的設備提供維修服務。

在美國管制下，ASML 從未獲准向中國銷售最先進的極紫外光微影設備 (EUV)，如今較不先進的機台也可能遭禁。荷蘭政府從 2024 年起，已對部分出口至中國的 DUV 機台實施出口管制。

針對 MATCH 法案對出口管制環境帶來的不確定性，Fouquet 周三表示，財測目標已特別經過調整，足以因應目前針對出口管制討論的各種潛在結果。這顯示儘管 AI 需求仍強，ASML 仍在設法在複雜的貿易環境中摸索前行。

Q1 財報關鍵數字 vs 分析師預測

營收：88 億歐元 (104 億美元) vs 85 億歐元

淨利：28 億歐元 vs 25 億歐元

毛利率：53%

ASML 上季營收 88 億歐元，落在公司原先預估的 82-89 億歐元區間，且優於分析師所估的 85 億歐元。

本次公布的財報並不包含「訂單量」(orders)。這在過去被視為觀察客戶需求的關鍵，但 ASML 去年初已取消，理由是該指標波動性過大，無法精準反映業務動能。

ASML 財報顯示，去年貢獻集團三分之一營收的中國市場，仍是最大的成長變數：第 1 季銷往中國的系統銷售額占總營收比重，已從去年 12 月為止一季的 36%，大幅下滑至 19%。