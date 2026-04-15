鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-15 13:47

全球微影設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 今 (15) 日發佈 2026 年第一季財報，表現符合預期，公司看好，由於 AI 晶片供不應求，客戶加速建置產能，帶動相關訂單量強勁成長，因此提升全年財測預估，從 340 至 390 億歐元調升至 360 億至 400 億歐元。

ASML 指出，AI 正處於基礎建設階段，帶動記憶體和高階邏輯晶片需求旺盛，預期短期內，市場供應仍將無法滿足需求，其中，記憶體 2026 年已供不應求，且將持續到 2026 年以後；高階邏輯晶片的客户也持續擴充不同製程產能，在記憶體與邏輯晶片業者雙雙增加資本支出下，EUV 及 DUV 設備需求暢旺，因此上調全年預估。

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ASML 第一季銷售淨額為 88 億歐元，淨收入為 28 億歐元，毛利率為 53%，表現符合財測區間。ASML 同時公布 2026 年第二季指引，預估銷售淨額約 84 至 90 億歐元之間，毛利率預估約 51% 至 52%。

全年來看，ASML 指出，ASML 預計 2026 年的銷售淨額約在 360 億至 400 億歐元之間，毛利率約為 51% 至 53%，較前次的 340 至 390 億歐元，以中位數推算，調升幅度約 4.1%。

ASML 表示，在 AI 相關基礎設施持續投資的推動下，半導體產業的成長前景日益穩健，市場對於晶片的需求超越供給。為此，客戶已與其客戶簽訂長期協議，並正加速推進其 2026 年及之後的產能擴展計劃。過去幾個月，客戶也提高對 ASML 產品的短期與中期需求；也因此訂單持續強勁成長，公司正與客戶緊密合作，透過交付新系統及升級現有產品效能以滿足其需求。這些商業動態使我們有理由相信，2026 年將是公司業務的另一個成長年。