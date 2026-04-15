美伊戰爭影響機場購物！歐洲奢侈品股票早盤重挫 Gucci母企跌10% 愛馬仕一度崩14%
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
受中東衝突對銷售造成衝擊影響，歐洲奢侈品類股周三 (15 日) 開盤大跌，因 Gucci 母公司開雲集團與愛馬仕公佈的今年第一季財報令市場失望，
愛馬仕一度暴跌 14%，開雲大跌 10%，二者財報拖累整個奢侈品類股，Burberry、DIOR、LVMH 和 Moncler 均下跌 2% 至 3%。
愛馬仕周三公佈，今年第一季銷售額為 41 億歐元 (約 48 億美元)，並稱「儘管受中東局勢影響，遊客數量有所下降，集團旗下門市銷售額雖成長 7%，但批發業務受到特許經營店銷售額下滑的顯著影響，尤其是在中東地區和機場」。
開雲集團周二 (14 日) 公佈的銷售業績則低於預期，第一季營收 35.7 億歐元，按報告數據計算年減 6%，按固定匯率計算則與去年同期持平，其中 Gucci 有機銷售額下降 8%，降幅超過分析師預估的 6%。該集團在中東擁有 79 家門市，約佔集團零售收入的 5%。
從 DFS 到 Avolta，面向大額消費群體銷售高檔香水和烈酒的免稅店都感受到了壓力，
專家指出，由於中東衝突導致機場關閉，前往該地區的旅行受阻，加上戰爭持續，這種挫折可能會變得更加嚴重。這場中斷已進入第六周，暴露奢侈品和美容集團的弱點，因其依賴機場購物和波斯灣地區的樞紐，這些地方是它們獲利率最高的管道之一，並用來抵消歐洲等地需求疲軟，因此即便短期的機場關閉也有可能拖累季度利潤。
分析師表示，中東航空交通的長期低迷恐加重仍在努力從疫情後恢復的旅遊零售業者壓力，擠壓 LVMHL 旗下 DFS 等表現不佳的業務，並拖累雅詩蘭黛、 Puig 和歐萊雅等知名美容和奢侈品公司。
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