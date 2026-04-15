美伊戰爭影響機場購物！歐洲奢侈品股票早盤重挫 Gucci母企跌10% 愛馬仕一度崩14%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-15 19:00

受中東衝突對銷售造成衝擊影響，歐洲奢侈品類股周三 (15 日) 開盤大跌，因 Gucci 母公司開雲集團與愛馬仕公佈的今年第一季財報令市場失望，

美伊戰爭影響機場購物！歐洲奢侈品股票早盤重挫 Gucci母企開雲集團跌10% 愛馬仕崩14%(圖:shutterstock)

愛馬仕一度暴跌 14%，開雲大跌 10%，二者財報拖累整個奢侈品類股，Burberry、DIOR、LVMH 和 Moncler 均下跌 2% 至 3%。

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愛馬仕周三公佈，今年第一季銷售額為 41 億歐元 (約 48 億美元)，並稱「儘管受中東局勢影響，遊客數量有所下降，集團旗下門市銷售額雖成長 7%，但批發業務受到特許經營店銷售額下滑的顯著影響，尤其是在中東地區和機場」。

開雲集團周二 (14 日) 公佈的銷售業績則低於預期，第一季營收 35.7 億歐元，按報告數據計算年減 6%，按固定匯率計算則與去年同期持平，其中 Gucci 有機銷售額下降 8%，降幅超過分析師預估的 6%。該集團在中東擁有 79 家門市，約佔集團零售收入的 5%。

從 DFS 到 Avolta，面向大額消費群體銷售高檔香水和烈酒的免稅店都感受到了壓力，

專家指出，由於中東衝突導致機場關閉，前往該地區的旅行受阻，加上戰爭持續，這種挫折可能會變得更加嚴重。這場中斷已進入第六周，暴露奢侈品和美容集團的弱點，因其依賴機場購物和波斯灣地區的樞紐，這些地方是它們獲利率最高的管道之一，並用來抵消歐洲等地需求疲軟，因此即便短期的機場關閉也有可能拖累季度利潤。