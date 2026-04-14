鉅亨網編譯段智恆 2026-04-15 01:30

《彭博》周二 (14 日) 報導，知情人士透露，日本銀行 (日本央行 / BOJ) 官員在本月政策會議上，可能大幅上修通膨預測，主因為中東戰事推升油價所帶來的成本壓力。自美伊衝突爆發以來，油價已上漲約五成，促使決策官員重新評估物價走勢。

目前日銀對本會計年度的通膨預測為 1.9%，市場預期本次會議將討論是否上調該數據。不過，在能源價格上漲同時，經濟成長前景卻面臨壓力，官員也可能同步下修經濟成長預測。分析指出，日本高度依賴能源進口，油價飆升往往惡化貿易條件，進而拖累整體經濟活動。

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消息傳出後，日元兌美元匯率一度由 159.07 升至 158.81，顯示市場更關注通膨上行風險，而非經濟成長放緩的影響。

油價推升通膨預期 升息與觀望分歧浮現

日銀將於 4 月 28 日結束為期兩天的政策會議，屆時除更新經濟與物價展望外，也將決定是否自目前 0.75% 的政策利率進一步升息。然而，在中東局勢仍不明朗的背景下，市場對升息的預期已有所降溫。

日銀總裁植田和男日前表示，戰事對經濟與物價的影響仍存在高度不確定性，未釋出明確升息訊號。過去兩次升息前，日銀皆曾提前釋放政策暗示，此次態度轉趨保守，也讓市場解讀決策仍在觀望階段。

內部觀點出現分歧，一方認為，在不確定性高漲之際，應避免過早釋出升息訊號；另一方則主張，面對通膨上行風險，仍有必要推動利率正常化。這種分歧意味著，九人決策委員會在本次會議中，可能出現更明顯的意見差異。日銀 3 月會議曾以 8 比 1 決議維持利率不變。

經濟與通膨拉鋸 政策走向取決風險平衡

從中長期來看，日銀仍預期日本經濟將維持溫和復甦，並延續薪資與通膨形成正向循環，顯示政策立場仍偏向逐步升息。不過，短期內油價衝擊帶來雙重效果，一方面推升通膨預期，另一方面也可能透過壓抑消費與企業活動，削弱基礎通膨動能。

官方評估顯示，油價每上漲 10%，可能使通膨每月增加約 0.3 個百分點。摩根士丹利三菱日聯證券則預估，明年第一季通膨率可能升至 4%，遠高於目前核心通膨約 1.6% 的水準。

專家對本次會議結果看法不一。前日銀官員門間一夫 (Kazuo Momma) 認為，在高度不確定環境下，央行通常會選擇按兵不動；但前首席經濟學家關根敏隆 (Toshitaka Sekine) 則指出，隨著物價風險升高，本月升息的可能性仍不容忽視。