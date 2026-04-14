鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-14 16:30

中國 A 股三大指數周二 (14 日) 同步走高，上證指數(SSEC) 連 3 日收漲，收復 4000 點大關，因市場對中東地區緊張局勢將會緩和的預期正不斷增強。

滬指周二收漲 0.95% 至 4026.63 點，深證成指 (SZI) 收高 1.61% 至 14639.95 點，創業板指收紅 2.36% 至 3558.53 點，滬深兩市成交額人民幣 2.38 兆元，較上一交易日放量 2334 億。

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大盤方面，算力硬體族群反覆走強，中嘉博創 5 天 4 板，協創數據、利通電子、鴻博股份漲停；PCB 概念股爆發，滬電股份、宏昌電子、宏和科技漲停，創歷史新高；記憶體晶片概念快速拉升，江波龍、佰維儲存、大為股份大漲創歷史新高；鋰電池概念反覆活躍，聖陽股份、*ST 陽光、南山控股等多股漲停，石大勝華在 3 個交易日內 2 度亮燈漲停，海科新源漲停創新高；養殖業、玻璃玻纖等類股漲幅亦居前。

下跌類股方面，汽車族群回調，中國重汽跌超 8%；油氣股集體回檔，山東墨龍、石化油服、中曼石油均下挫逾 3%；煤炭、稀土、鋼鐵等類股亦跌幅居前。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 3716 檔股票上漲，1591 檔下跌，平盤 185 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 92 檔股票漲幅在 9% 以上，8 檔跌幅在 9% 以上。

消息面上，外媒引述消息人士報導指出，美伊代表團本週稍晚將在巴基斯坦談判。根據《半島電視台》最新報導，巴基斯坦外交部表示，已邀請美國和伊朗來伊斯蘭馬巴德進行第二輪談判，目前尚未確定第二輪談判的日期和時間。

東吳證券表示，滬指短期在 3950 點至 10 週線 (4025 點) 區間震盪機率大，創業板指在沒有明顯的日線走弱訊號前，沿著 5 日線震盪上攻機率較大，後續則關注是否能夠補量上漲。

中原證券指出，目前市場的核心壓抑因素來自海外，中東衝突未來仍有反覆發生的可能，可能引發油價持續衝高，加劇全球停滯性通膨壓力。若美國通膨持續超出預期，聯準會 (Fed) 可能延後降息，甚至重啟升息循環，對全球流動性及風險偏好形成壓制，滬指維持震盪的可能性較大，建議密切關注宏觀經濟數據、海外流動性變化以及政策動向。

中信建投證券認為，近日 A 股迎來修復行情，背後是市場風險偏好、流動性和基本面三因素共同改善的原因。展望後市，雖然上漲速度可能放緩，但市場短期預計仍呈現震盪上行格局，中期則需注意高油價持續帶來的外部風險。市場本月將再次回歸基本面，建議專注於今年第一季財報，掌握景氣產業。產業配置圍繞第一季財報高景氣、基本面邊際改善、政策受益 + 配置低位 + 旺季景氣三方向佈局。

財信證券也說，儘管中長期來看，美伊事件進程和談判結果對市場的實際影響會逐步趨弱，不過短期中東局勢仍是擾動因素，還是需要密切關注下一輪美伊談判動向，只要有再次談判預期存在，並且期間局勢相對穩定，事件對全球市場風險偏好壓制作用有望相對平穩。本月底前，A 股財報季、美伊局勢影響都未完全塵埃落定，A 股很可能以寬幅震盪為主，波動幅度可能加大，但本輪 A 股行情基礎依舊牢固，對市場長期向好的趨勢仍抱有信心，不宜過度擔憂。