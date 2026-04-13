鉅亨網編譯段智恆 2026-04-14 02:00

根據《彭博》報導，在美國對荷姆茲海峽封鎖正式啟動之際，美國總統川普周一 (13 日) 表示，伊朗方面已主動與美方接觸，尋求重啟和平談判，為持續升溫的中東局勢釋出新的外交訊號。

川普在白宮表示，「今天早上有合適的人聯絡我們，他們想要達成協議」，但未透露具體對話對象與細節。此番言論出現在美伊周末於巴基斯坦談判破局之後，市場原先對局勢進一步惡化的擔憂升高。

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儘管川普釋出談判可能重啟的訊號，但目前尚未出現實質進展跡象。伊朗方面仍將談判破裂歸咎於美方，並未證實雙方已恢復協商。雙方在核計畫問題上的歧見，仍是談判主要障礙。

與此同時，美國對荷姆茲海峽的封鎖行動已於周一生效，限制與伊朗相關的航運活動，進一步加劇市場對全球能源供應的憂慮。川普重申，若伊朗不放棄核計畫，美方不會達成任何協議。

在封鎖與談判不確定性並存之際，國際油價維持高檔震盪。布蘭特原油徘徊於每桶 100 美元附近，美國原油期貨則接近 99 美元，反映市場對供應中斷風險的持續關注。