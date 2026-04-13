鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-13 22:20

美國總統川普對伊朗施壓再升級。在對荷姆茲海峽封鎖時限於周一 (13 日) 正式生效後，川普隨即在社群平台發文警告，任何接近封鎖區域的伊朗船隻都將被「立即殲滅」，使原本脆弱的停火局勢進一步緊繃，並加劇全球能源供應風險。

圖：川普 Truth Social

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根據外媒報導，美方宣布自美東時間周一上午 10 時起，對進出伊朗港口的船隻實施封鎖，作為在美伊談判破局後對德黑蘭施壓的最新手段。川普指控伊朗干擾航運並從中進行「全球勒索」，強調美國已「全面備戰」，若伊朗對船隻開火，將遭到強力回擊。

川普最新發文更進一步表示，伊朗海軍已「幾乎被摧毀」，僅剩少數快速攻擊艇未被視為重大威脅，但一旦接近封鎖線，將遭到迅速且猛烈打擊。此番強硬言論被市場解讀為軍事衝突升級訊號。

不過，截至目前尚不清楚美方是否已全面動員執行封鎖行動。美國中央司令部稍早指出，對於往返非伊朗港口的船舶仍將維持航行自由，顯示封鎖範圍可能具有一定彈性。

伊朗方面則強烈反彈，警告若其航運樞紐受威脅，將對波斯灣及周邊港口採取報復行動。伊朗軍方更直指美方封鎖為「海盜行為」，並重申即使戰事結束，仍將持續掌控這條關鍵能源通道。該水道平時承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸。

市場已對局勢升溫作出反應。國際油價大幅波動，布蘭特原油一度逼近每桶 100 美元，美國原油期貨亦站上 101 美元附近，反映市場對供應中斷的憂慮。不過，交易成本上升亦抑制部分市場活動，使價格走勢呈現震盪。

此次封鎖行動發生在美伊周末於巴基斯坦談判破局之後。由美國副總統范斯與伊朗國會議長卡利巴夫主導的談判，因雙方在核計畫問題上分歧嚴重，最終未能達成協議，且尚未確定是否進行下一輪會談。