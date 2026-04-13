川普宣布封鎖已在進行 美國軍方：此次封鎖將覆蓋「伊朗整個海岸線」
鉅亨網新聞中心
美國總統川普於社群平台 Truth Social 宣布，美東時間周一 (13 日) 上午 10:00 正式對伊朗港口實施全面海軍封鎖。根據美國中央司令部 (Centcom) 向航海人員發出的通告，此次封鎖範圍包含「整個伊朗海岸線」，影響區域延伸至荷姆茲海峽以東的阿曼灣與阿拉伯海，任何國籍的船隻均受此限。
中央司令部嚴正警告，任何未經授權試圖進入或離開封鎖區域的船隻，都將面臨攔截、改道甚至被扣押的風險。
川普隨後證實，封鎖行動已在進行中，並進一步聲稱，伊朗海軍已有 158 艘艦艇遭到徹底摧毀，目前正沉於海底。他進一步對伊朗殘存的少量「快速攻擊艇」發出最後通牒，警告這些船隻若靠近封鎖線，美軍將比照海上緝毒的模式，將其「立即清除」。
在軍事壓力的同時，美方也提及了人道主義考量。根據消息，食物、藥品等醫療物資等民生必需品在接受檢查後，仍將獲准通行。根據美軍軍事手冊定義，封鎖旨在阻止敵對狀態下的船隻或飛機進出特定區域，以切斷其與國際水域的聯繫。
然而，國際規範也強調，封鎖行動不應以「使平民陷入飢餓」為唯一目的，也不得阻斷與中立港口之間無關的貿易與通訊。
面對美軍的強力圍困，伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 展現強硬立場，揚言將對任何靠近荷姆茲海峽的軍事艦艇進行「嚴厲處置」。目前局勢正處於極度緊繃狀態，各界高度關注封鎖啟動後是否會引發更大規模的軍事衝突。
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