鉅亨網編譯段智恆 2026-04-14 01:00

《路透》周一 (13 日) 援引知情人士消息報導，隨著伊朗戰事衝擊全球航運與化學品供應，剛果 (金) 主要銅與鈷礦業者近期面臨關鍵浸出化學品供應中斷，部分訂單遭取消或撤回，迫使業者減少用量，甚至評估下修產量，顯示地緣政治風險正擴散至電動車與能源轉型供應鏈。

剛果為全球最大鈷生產國及非洲主要銅供應來源，其產業高度依賴硫酸與含硫化學品 (如偏亞硫酸鈉, SMBS) 進行礦石浸出作業。然而，受中東戰事引發的航運混亂影響，相關化學品供應出現延誤甚至取消。知情人士指出，一筆約 2,000 公噸的 SMBS 訂單已遭全面取消，另有約 1,800 公噸貨運在 4 月初簽約後被撤回。

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在供應不確定性升高之際，下游客戶也加強採購與驗證機制。部分買家採取重複下單策略，並派員實地查核庫存與所有權文件，以確保供貨真實性。業界人士指出，過去運輸周期約三個月，如今可能延長至四至六個月，供應短缺風險顯著上升。

此外，剛果此前已實施數月的鈷出口限制與配額制度，進一步壓縮全球供應。儘管政府本月表示將允許企業在 4 月底前補運去年第四季配額，並於 6 月底前完成今年第一季出貨，但市場供應緊張情勢仍未緩解。

成本方面，經由坦尚尼亞達累斯薩拉姆港運輸的硫酸與 SMBS 溢價自戰事爆發以來已接近翻倍。分析指出，航線改道與運力緊張進一步推升成本壓力。