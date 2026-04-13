化肥、玉米、牛肉全漲！荷姆茲海峽封鎖為何危及全球半數「熱量供應」？

鉅亨網新聞中心 2026-04-14 04:30

在中東局勢升溫之際，荷姆茲海峽一旦遭封鎖，對全球能源與糧食體系的衝擊正逐步浮現。綜合《財富中文網》與相關分析指出，該水道承擔全球約 20% 的原油貿易量、相近比例的液化天然氣運輸，同時也是約三分之一國際化肥貿易的重要通道，使其成為影響全球糧食供應與價格的關鍵節點。

（圖：Shutterstock)

報導指出，現代農業高度依賴化肥供應與施用時機，而化肥正是支撐全球主要糧食作物高產的核心要素。玉米、小麥與稻米三大主糧提供全球逾半數膳食熱量，其產量高度仰賴氮、磷、鉀三大養分。氮促進作物生長，磷影響根系與種子發育，鉀則有助於水分調節與蛋白質形成。一旦化肥供應受阻或價格飆升，農民往往被迫減少施肥、縮減種植面積，或改種需求較低的作物，進而削弱整體農業產能。

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隨著戰事影響能源市場，天然氣供應緊張直接推升氮肥成本。天然氣約占氮肥生產成本的 70% 至 90%，在供應受衝擊下，相關產量下降約 20%，價格漲幅高達 70%。同時，俄羅斯已暫停硝酸銨出口，中國則限制磷肥出口，導致全球磷肥供應減少約 25%。另一方面，鉀肥市場本已因白俄羅斯與俄羅斯遭制裁而長期緊繃，使全球化肥價格全面上揚。在美國，2026 年 2 月戰事爆發後的短短一個月內，部分化肥價格漲幅即超過 40%。

農業生產面臨的壓力迅速傳導至產量。研究顯示，若氮肥施用量減少 10% 至 15%，或施肥時間延後 2 至 4 週，玉米產量可能下降 10% 至 25%。這不僅影響人類口糧供應，也直接衝擊牲畜飼料來源，進一步推升肉類與乳製品成本。當飼料價格過高，養殖戶可能被迫提前宰殺種畜，削弱未來供應能力。歷史經驗顯示，2022 年美國因乾旱與成本壓力曾宰殺 13.3% 肉牛，使牛隻存欄降至 1962 年以來低點，對後續市場造成長期影響。

價格壓力亦將逐步反映至消費端。過去案例顯示，2012 年美國中西部乾旱導致玉米減產 13%，禽肉價格隨之上漲 20%。目前市場預期，玉米價格上揚將推高包括玉米製品、穀物食品及含高果糖玉米糖漿的加工食品價格，甚至影響牛肉等高成本蛋白來源。價格傳導通常存在時差，農產品收購價變動約 1 個月內反映至批發端，但零售價格調整可能需 2 至 4 個月甚至更久。

供應短缺問題難以透過資金完全彌補。2026 年 3 月中旬，美國化肥供應量僅為正常水準的 75%，正值春季播種與施肥關鍵期。即使政府提供貸款與補助，若錯過施肥時機，產量損失仍難以挽回。農民可能因此減少玉米種植，轉向大豆等需求較低作物，進一步壓縮玉米供應。

整體影響已開始反映在宏觀預測上。美國農業部基於戰前數據預估，2026 年全美食品價格將平均上漲 3.1%。同時，全球市場聯動效應明顯，即使部分國家農作物豐收，也難以完全抵銷國際價格波動。隨著中國與印度等人口大國飼料需求持續增加，全球糧價上行壓力仍在累積。

在全球層面，糧食安全風險進一步升高。世界糧食計畫署指出，目前全球已有超過 3 億人面臨糧食短缺，若中東衝突持續至 2026 年年中，至年底恐再增加 4,500 萬人陷入糧食危機。印度與巴西 2026 年農作產量預計低於常年水準，東非地區農戶則因成本壓力被迫減少用肥，進一步削弱產能。

分析指出，荷姆茲海峽一旦受阻，不僅衝擊能源供應，更透過化肥、農業與食品鏈條，對全球熱量供應造成連鎖影響。隨著能源與糧食市場交互作用，戰爭帶來的經濟成本正從燃料價格擴散至日常餐桌，且其影響可能在衝突結束後仍持續一段時間。