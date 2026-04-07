鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-07 21:39

美股主要指數周二 (7 日) 開盤走低，延續近期震盪走勢，市場觀望美國總統川普對伊朗設定的荷姆茲海峽重啟期限。隨著停火希望轉淡、中東戰事升溫，投資人轉趨保守，資金流向能源市場，油價走高，股市承壓。

〈美股早盤〉主要指數走低 川普對伊期限逼近市場觀望(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 300 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌近 100 點或近 0.5%，標普 500 指數跌 0.4%，費城半導體指數漲 0.4%。台積電 ADR 漲近 0.1%。

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中東戰事持續升溫，市場避險情緒升高，拖累全球股市走勢並推升油價。隨著美國總統川普對伊朗發出最後通牒，投資人情緒趨於謹慎，美股期貨走低，能源價格續揚，反映市場對衝突擴大的擔憂。

周二市場顯示風險資產承壓，標普 500 指數期貨下跌約 0.7%，歐洲 Stoxx 600 指數下滑 0.3%。原油價格則持續走高，西德州中質原油 (WTI) 上漲約 2% 至每桶 115 美元。美元走弱，美國公債殖利率上升，10 年期公債殖利率升至 4.34%。黃金價格則大致持平於每盎司 4,660 美元附近。

市場焦點集中在川普設定的美東時間晚間 8 時期限，要求伊朗同意停火並重啟荷姆茲海峽，否則將面臨對其基礎設施的全面打擊。隨著期限逼近，川普再度警告，若無協議達成，「今晚將有整個文明消失」，加劇市場對衝突升級的憂慮。

地緣政治風險同步升溫。以色列表示已對伊朗多處基礎設施完成數十次打擊，另據《Axios》報導，美國亦對伊朗重要石油出口樞紐哈格島的軍事目標發動攻擊。與此同時，伊朗持續對區域發動攻勢，向沙烏地阿拉伯發射多枚彈道飛彈與無人機，並與以色列之間持續交火，顯示衝突未見緩和跡象。

市場人士指出，在不確定性極高的情況下，短期市場走勢難以預測。資產管理業者認為，投資人若試圖以短線交易應對戰事，恐面臨劇烈波動風險。

從資產表現來看，油市壓力持續顯現。策略師指出，原油與其他大宗商品價格維持高檔，通常反映對供應衝擊的悲觀預期，顯示市場對能源設施受損與荷姆茲海峽半封鎖狀態的影響仍高度警戒。

此外，投資人也關注即將公布的美國通膨數據。市場預期 3 月消費者物價指數 (CPI) 將出現自 2022 年 6 月以來最大月增幅，主要受到汽油價格上漲帶動。先前公布的就業數據顯示非農就業表現強勁、失業率下降，進一步削弱聯準會短期內恢復降息的可能性。

整體而言，在中東戰事升溫與通膨壓力交織下，市場正同時面對地緣政治與貨幣政策的不確定性，短期波動風險持續升高。

截至台北時間周二（7 日）21 時許：

焦點個股：

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價下跌 1.19%，至每股 1,288.44 美元

美國國會推動新一輪對中半導體設備出口限制，拖累荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML) 周二 股價走低。市場關心，若法案最終落實，恐進一步衝擊艾司摩爾對中國市場的銷售動能，並對全球晶片供應鏈帶來連鎖效應。

博通 (AVGO-US) 早盤股價上漲 3.08%，至每股 324.10 美元

博通周二盤前股價上漲，主因公司宣布與 Google(GOOGL-US)達成合作，將為其生產新一代人工智慧 (AI) 晶片，並與 AI 新創 Anthropic 簽署擴大合作協議，帶動市場對其 AI 布局前景的信心回升。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 2.31%，至每股 252.89 美元

根據外媒報導，蘋果在首款摺疊 iPhone 的工程測試階段遭遇挑戰，可能導致量產及出貨時間表延後。據了解，在最壞情況下，工程開發問題可能導致摺疊 iPhone 首批出貨可能延後數月。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月耐久財訂單月增率報 - 1.4%，預期 - 1.1%，前值 - 0.5%

美國 2 月核心耐久財訂單月增率報 0.8%，預期 0.5%，前值 0.3%

華爾街分析：