鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-07 21:10

綜合外媒報導，美國 2 月核心資本財訂單回升，顯示企業在中東戰事升溫前仍持續推動設備投資。不過，前月數據遭大幅下修，加上整體耐久財訂單連續下滑，反映企業支出動能仍存在不確定性。

美國商務部周二 (7 日) 公布，扣除國防與飛機的核心資本財訂單 2 月成長 0.6%，優於市場預期的 0.4% 至 0.5%，並扭轉 1 月經下修後的 0.4% 減幅。該指標被視為衡量企業設備投資的重要指標。

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另有數據顯示，核心耐久財訂單亦表現穩健，月增 0.8%，優於預期，並已連續第 11 個月成長，年增幅達約 6%，為 2022 年 8 月以來最大。

核心耐久財訂單亦表現穩健。(圖：ZeroHedge)

不過，整體耐久財訂單 2 月下滑 1.4%，為連續第三個月下降，主要受到商用飛機訂單大幅減少拖累。波音 (BA-US) 公司表示，2 月新訂單僅 21 架，遠低於 1 月的 107 架，減幅接近三成，顯示航空訂單波動對整體數據影響顯著。儘管如此，波音當月交付量回升至 51 架，高於前月的 46 架。

整體耐久財訂單 2 月下滑 1.4%，為連續第三個月下降。(圖：ZeroHedge)

在細項表現方面，電腦、汽車、金屬與機械設備訂單均出現增加，反映企業對設備投資仍具一定需求。另一方面，用於計算國內生產毛額（GDP）的核心資本財出貨月增 0.9%，優於市場預期，顯示第一季設備投資對經濟成長的貢獻可能優於先前評估。

亞特蘭大聯準銀行 (Atlanta Fed)GDPNow 模型在數據公布前預估，第一季設備投資將貢獻約 0.75 個百分點，高於去年第四季的 0.21 個百分點，顯示企業支出仍為經濟成長的重要支撐。

然而，市場對企業投資前景仍持審慎態度。分析師指出，1 月數據遭明顯下修，顯示企業支出可能已出現放緩跡象，加上中東戰事推升油價與原物料成本，企業未來投資意願仍面臨變數。調查類數據近期偏弱，也與本次公布的「硬數據」形成一定落差。