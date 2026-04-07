鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-08 00:00

希捷取代威騰成大摩最新首選！分析師：硬體漲勢未止、供需缺口恐延續至2029年 (圖:Shutterstock)

這兩家硬碟 (HDD) 大廠正受益於人工智慧 (AI) 時代帶來的需求激增與價格調漲。摩根士丹利分析師 Erik Woodring 指出，市場仍低估了希捷與威騰在當前環境下的「基本面強度」。

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AI 基礎設施關鍵 供應瓶頸助漲報價

Woodring 說：「簡單來說，在『AI 投資工具』中，硬碟可能是與資料中心支出關聯度最高的資產。」他補充指出，對於雲端服務供應商而言，硬碟仍是關鍵的零組件瓶頸。

在最新的評估中，希捷已取代威騰，成為 Woodring 的首選股 (Top Pick)。他指出，威騰上季已完成部分關鍵利多，包括利用持有 SanDisk(SNDK-US) 的股權來減輕債務，因此相較之下，希捷目前股價對比威騰仍具折價優勢。

此外，受惠於更強大的產品組合，希捷未來 12 個月的毛利率擴張速度可望超越威騰。

希捷股價周一 (6 日) 上漲 5.58% 至每股 453.30 美元，威騰則上漲 3.1% 至每股 304.15 美元。

供需失衡延續至 2029 年 業者手握定價權

Woodring 對威騰仍持「極度看多」立場。他觀察到，儘管硬碟產能有所改善，但近幾個月來自大型雲端業者的需求成長更為強勁。目前全球約 80% 的雲端數據儲存於硬碟中，隨著 AI 在企業與消費者間普及，雲端工作負載還在增加。

與此同時，硬碟製造商仍堅持不增建新廠。Woodring 預測，硬碟供需達成平衡的時間將延後至 2029 年，比原先估計晚了 12 個月。在產能不增加且需求強勁的背景下，價格極其有利的環境將持續，硬碟供應商展現出更強的意願來發揮手中的定價權。

硬碟市況優於記憶體 產能過剩風險低

Woodring 進一步區分硬碟與其他受益於 AI 的記憶體產業。

首先，硬碟市場僅由三大業者組成，其中兩家就掌握了 90% 的市占率。

再者，資料中心佔硬碟廠商營收機會超過 80%，客戶結構更為集中。