鉅亨網編譯段智恆 2026-04-07 20:36

根據《CNBC》報導，美國總統川普在設定的荷姆茲海峽重啟期限前夕再度對伊朗發出強硬警告，市場對衝突升級的憂慮升溫，帶動國際油價周二 (7 日) 走高，延續中東戰事爆發以來的漲勢。

截稿前，6 月交割的布蘭特原油期貨上漲 0.67%，至每桶 110.42 美元；5 月交割的西德州原油期貨上漲 2.14%，至每桶 114.82 美元。

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川普在社群媒體發文警告，「今晚將有整個文明消失，再也無法復原」，並稱儘管不希望發生，但「很可能會發生」。他同時暗示，若出現「完全且徹底的政權更替」，局勢或許可能迎來轉機，但強調當晚將是關鍵時刻。此前他已多次表示，若伊朗未在美東時間週二晚間 8 時前重啟荷姆茲海峽，美方將摧毀伊朗的電力設施與橋梁。

圖：川普 Truth Social

荷姆茲海峽自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗展開軍事行動以來幾近封鎖，作為全球重要能源運輸動脈，其受阻已導致原油、柴油與航空燃油價格全面飆升，對全球供應鏈形成衝擊。儘管川普表示談判仍在進行，且「對方展現善意」，但市場普遍認為，在期限前達成停火協議的可能性仍偏低。

據了解，美國與伊朗正討論結束衝突的框架方案，但德黑蘭已拒絕華府提出的停火條件，改提出包含永久終止敵對行動、解除制裁與確保荷姆茲海峽安全通行等在內的方案。川普則回應稱該提案「具有重要意義，但仍不足夠」。

市場分析指出，談判前景高度不確定，使投資人陷入觀望。Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 表示，目前無法排除任何結果，包括伊朗讓步、川普延後期限，或衝突進一步升級，「戰爭迷霧仍然濃厚」。