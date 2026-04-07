鉅亨網編譯段智恆 2026-04-07 20:20

博通 (AVGO-US) 周二 (7 日) 盤前股價上漲，主因公司宣布與 Google(GOOGL-US)達成合作，將為其生產新一代人工智慧 (AI) 晶片，並與 AI 新創 Anthropic 簽署擴大合作協議，帶動市場對其 AI 布局前景的信心回升。

博通盤前股價一度上漲約 3.7%，反映投資人對兩項合作案的正面解讀。其中，與 Anthropic 的協議將提供約 3.5 吉瓦的運算能力，主要依託 Google 的 AI 處理器，顯示大型科技公司與 AI 新創之間的算力需求持續擴大，也為博通在 AI 供應鏈中的角色增添動能。

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截稿前，博通周二盤前股價上漲 2.88%，每股暫報 323.50 美元。

儘管利多消息釋出，博通今年以來股價表現仍承壓，年初至今已下跌近一成，主要受到市場對科技股多頭行情轉趨保守，以及美國與以色列對伊朗軍事行動引發的整體市場震盪影響。不過，公司在 3 月公布財報時展現強勁成長動能，執行長陳福陽 (Hock Tan) 當時指出，隨著客製化晶片需求快速增加，預期 2027 年 AI 晶片營收將「遠高於 1,000 億美元」。

分析師普遍對此次合作持正面看法。市場人士指出，相關協議包含明確的營收承諾，有助於緩解投資人近期對 TPU 競爭壓力的疑慮，並釋出主要客戶未來需求能見度仍高的訊號。隨著 AI 基礎建設持續擴張，博通在設計客製化晶片領域的優勢有望進一步放大。