鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-31 17:20

根據《巴隆周刊》報導，多家華爾街頂級研究機構近期發布最新研究報告，對人工智慧（AI）基礎建設、零售、能源運輸及金融科技等多個領域提出積極評等。

輝達：AI 時代核心引擎，目標價上看 425 美元

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投資研究公司 Tigress Research 給予輝達 (NVDA-US) 「強力買進」評等，目標價為 425 美元，較當前 214.86 美元有近一倍的上漲空間。

分析師指出，輝達持續穩坐 AI 基礎設施核心供應商地位，憑藉領先業界的全棧技術優勢，以及全球企業與雲端業者持續加碼 AI 投資，有望帶動營收、自由現金流及股東報酬維持長期成長動能。

輝達 2027 會計年度第一季財報再創新高，反映 AI 資料中心與 AI 工廠需求依然強勁，全棧平台競爭優勢持續擴大，同時透過提高股東回饋進一步提升投資吸引力。

分析師認為，輝達正透過龐大 AI 現金流支撐其資本配置策略，在持續投資高成長業務與擴張 AI 生態系的同時，也能向股東返還可觀資本，因此維持看多，目標價 425 美元。

沃爾瑪：電商與防禦型特質兼備，目標價 150 美元

投資銀行 TD Cowen 給予沃爾瑪 (WMT-US) 「買進」評等，目標價 150 美元。

分析師指出，沃爾瑪憑藉全球零售龍頭地位、國際市場擴張潛力，以及電商與社區型門市業務持續成長，長期競爭優勢依然穩固。作為大型防禦型個股，在經濟不確定性升高的環境下亦具備投資吸引力。

分析師認為，美國同店銷售表現改善以及消費者支出韌性，將持續支撐沃爾瑪業績成長。

隨著公司透過價格競爭策略吸引客流，同時提升門市購物體驗，預期 2026 會計年度營收動能仍將保持穩健。

基於上述因素，分析師維持樂觀看法，並給予沃爾瑪 150 美元目標價。

天蠍座油輪：艦隊汰舊換新積極除債，目標價 98 美元

股票研究公司 Evercore ISI 給予精煉石油與原油產品海上運輸公司天蠍座油輪 (STNG-US) 「優於大盤」評等，目標價 98 美元。

分析師指出，天蠍座油輪正透過出售高價值老舊船舶、提前清償債務以及逐步更新船隊，持續優化資本結構。

具體而言，公司今年已處置 19 艘船舶，並將資金大部分用於降低負債，預計到 2026 年第二季前將提前償還近 3.8 億美元債務，幾乎清除所有 2029 年前到期的借款。

與此同時，公司以較低前期資金需求訂購兩艘 2030 年交付的新船，在維持船隊競爭力的同時，也保留充裕現金彈性。

分析師預估，天蠍座油輪第三季現金部位可望突破 20 億美元，約為總負債的 4 倍，即使面臨極端市場衝擊也具備強大抗風險能力。

不過，天蠍座油輪目前股價仍較淨資產價值折價約 30%，估值吸引力依然存在，因此給予 98 美元目標價。

DraftKings：強勁變現能力抵銷投注量壓力，目標價 29 美元

研究公司 Benchmark Research 維持數位體育娛樂與博彩公司 DraftKings(DKNG-US) 「買進」評等，目標價 29 美元。

分析師指出，紐約線上運動博彩市場在 2026 年第二季第七週出現降溫跡象，整體投注金額較前期明顯轉弱。然而，多數業者透過提高持有率，成功維持博彩收入成長，使整體獲利能力未受到明顯衝擊。

其中，DraftKings 與 FanDuel 雖面臨投注量下滑壓力，但收入表現依然穩健；Fanatics 則持續擴大市占率，無論投注額或博彩收入增速皆領先同業。

分析師認為，DraftKings 本季整體營運表現仍具韌性，變現效率提升仍是支撐業績的主要動力。不過，隨著投注額回升動能在近期有所減弱，後續市場需求變化仍值得密切關注。

矽谷科技 Semtech：數據中心業務加速成長，目標價 200 美元

投資銀行與資產管理公司 Needham 給予半導體公司 Semtech (SMTC-US) 「買進」評等，目標價 200 美元。

Semtech 公布的 2027 會計年度第一季財報表現亮眼，優於市場預期；同時，公司對 2027 會計年度第二季的營收展望也高於華爾街分析師預估。這項優於預期的營收指引，主要受惠於資料中心業務及低速率平台需求加速成長。

分析師指出：

在銅纜（Copper）、光通訊（Optical）以及 HieFo 產品帶動下，資料中心業務的年增率預計將在整個 2027 會計年度持續加速成長。

光通訊產品組合的強勁表現，主要來自 800G（每秒 800Gb 傳輸速率）、1.6T FRO（Fiber Ribbon Optics，每秒 1.6Tb 傳輸速率）以及線性驅動可插拔光學 （Linear Drive Pluggable Optics，LPO）產品，並已成功打入美國與中國多家超大規模雲端服務供應商。

短期內，HieFo 增益晶片（Gain Chips）的市場需求仍遠超供給，公司計畫在今年及明年將產能提升至目前的三至四倍。

管理層指出，公司出售蜂巢式通訊模組（Cellular Module）業務的交易已進入最後階段。

BILL Holdings：轉型 AI 原生公司，目標價待公布

奧本海默（Oppenheimer）給予軟體公司 BILL Holdings (BILL-US) 「優於大盤」評等。

BILL Holdings 近日宣布對管理團隊及組織架構進行大規模調整，以配合公司向「AI 原生企業」轉型。

分析師預期，這些變革將有助於提升營運專注度、加速創新步伐，並為客戶創造更高價值；不過，我們也認為短期執行風險將隨之升高。

BILL 新成立的統一產品組織將軟體、支付及服務業務整合至同一架構下，預計能為客戶帶來更完整且一致的產品體驗。

此外，BILL 首任技術長兼創始工程師 Eric Chan 回歸擔任 CTO，對於長期持有公司股票的早期股東而言，很可能是一項正面發展。