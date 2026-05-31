鉅亨網編譯莊閔棻
根據《巴隆周刊》報導，多家華爾街頂級研究機構近期發布最新研究報告，對人工智慧（AI）基礎建設、零售、能源運輸及金融科技等多個領域提出積極評等。
投資研究公司 Tigress Research 給予輝達 (NVDA-US) 「強力買進」評等，目標價為 425 美元，較當前 214.86 美元有近一倍的上漲空間。
分析師指出，輝達持續穩坐 AI 基礎設施核心供應商地位，憑藉領先業界的全棧技術優勢，以及全球企業與雲端業者持續加碼 AI 投資，有望帶動營收、自由現金流及股東報酬維持長期成長動能。
輝達 2027 會計年度第一季財報再創新高，反映 AI 資料中心與 AI 工廠需求依然強勁，全棧平台競爭優勢持續擴大，同時透過提高股東回饋進一步提升投資吸引力。
分析師認為，輝達正透過龐大 AI 現金流支撐其資本配置策略，在持續投資高成長業務與擴張 AI 生態系的同時，也能向股東返還可觀資本，因此維持看多，目標價 425 美元。
投資銀行 TD Cowen 給予沃爾瑪 (WMT-US) 「買進」評等，目標價 150 美元。
分析師指出，沃爾瑪憑藉全球零售龍頭地位、國際市場擴張潛力，以及電商與社區型門市業務持續成長，長期競爭優勢依然穩固。作為大型防禦型個股，在經濟不確定性升高的環境下亦具備投資吸引力。
分析師認為，美國同店銷售表現改善以及消費者支出韌性，將持續支撐沃爾瑪業績成長。
隨著公司透過價格競爭策略吸引客流，同時提升門市購物體驗，預期 2026 會計年度營收動能仍將保持穩健。
基於上述因素，分析師維持樂觀看法，並給予沃爾瑪 150 美元目標價。
股票研究公司 Evercore ISI 給予精煉石油與原油產品海上運輸公司天蠍座油輪 (STNG-US) 「優於大盤」評等，目標價 98 美元。
分析師指出，天蠍座油輪正透過出售高價值老舊船舶、提前清償債務以及逐步更新船隊，持續優化資本結構。
具體而言，公司今年已處置 19 艘船舶，並將資金大部分用於降低負債，預計到 2026 年第二季前將提前償還近 3.8 億美元債務，幾乎清除所有 2029 年前到期的借款。
與此同時，公司以較低前期資金需求訂購兩艘 2030 年交付的新船，在維持船隊競爭力的同時，也保留充裕現金彈性。
分析師預估，天蠍座油輪第三季現金部位可望突破 20 億美元，約為總負債的 4 倍，即使面臨極端市場衝擊也具備強大抗風險能力。
不過，天蠍座油輪目前股價仍較淨資產價值折價約 30%，估值吸引力依然存在，因此給予 98 美元目標價。
研究公司 Benchmark Research 維持數位體育娛樂與博彩公司 DraftKings(DKNG-US) 「買進」評等，目標價 29 美元。
分析師指出，紐約線上運動博彩市場在 2026 年第二季第七週出現降溫跡象，整體投注金額較前期明顯轉弱。然而，多數業者透過提高持有率，成功維持博彩收入成長，使整體獲利能力未受到明顯衝擊。
其中，DraftKings 與 FanDuel 雖面臨投注量下滑壓力，但收入表現依然穩健；Fanatics 則持續擴大市占率，無論投注額或博彩收入增速皆領先同業。
分析師認為，DraftKings 本季整體營運表現仍具韌性，變現效率提升仍是支撐業績的主要動力。不過，隨著投注額回升動能在近期有所減弱，後續市場需求變化仍值得密切關注。
投資銀行與資產管理公司 Needham 給予半導體公司 Semtech (SMTC-US) 「買進」評等，目標價 200 美元。
Semtech 公布的 2027 會計年度第一季財報表現亮眼，優於市場預期；同時，公司對 2027 會計年度第二季的營收展望也高於華爾街分析師預估。這項優於預期的營收指引，主要受惠於資料中心業務及低速率平台需求加速成長。
分析師指出：
奧本海默（Oppenheimer）給予軟體公司 BILL Holdings (BILL-US) 「優於大盤」評等。
BILL Holdings 近日宣布對管理團隊及組織架構進行大規模調整，以配合公司向「AI 原生企業」轉型。
分析師預期，這些變革將有助於提升營運專注度、加速創新步伐，並為客戶創造更高價值；不過，我們也認為短期執行風險將隨之升高。
BILL 新成立的統一產品組織將軟體、支付及服務業務整合至同一架構下，預計能為客戶帶來更完整且一致的產品體驗。
此外，BILL 首任技術長兼創始工程師 Eric Chan 回歸擔任 CTO，對於長期持有公司股票的早期股東而言，很可能是一項正面發展。
分析師建議投資人對 BILL 此次全面性的管理層變動，以及近期約 30% 的裁員計畫保持耐心觀察。大型高層人事調整通常意味著公司可能正在醞釀更廣泛的策略變革，而這也可能導致原定投資人日的舉辦時程進一步延後。
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