鉅亨網編譯段智恆 2026-04-07 00:50

美光 (MU-US) 近期股價波動加劇，在記憶體族群雜音與市場風險情緒升溫之際，又面臨競爭對手 SK 海力士 (SK Hynix) 擬赴美上市的潛在壓力，市場關注資金是否出現重新配置。

記憶體雙雄對決！美光壓力升溫 SK海力士搶攻資金(圖：REUTERS/TPG)

美光年初表現強勁，1 月股價大漲近 50%，為標普 500 指數中表現第二佳個股之一。然而，隨著伊朗戰事升溫引發市場不確定性，加上記憶體族群評價震盪，股價自三周前高點回落近 20%，3 月更創近四年來最差單月表現。儘管上周與周一 (6 日) 隨大盤反彈一度走高，但整體走勢仍承壓。

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市場焦點之一在於 SK 海力士計畫於今年發行美國存託憑證 (ADR)，募資規模最高可達 100 億美元，若成行，將成為近年最大外國企業赴美上市案之一。此舉也意味著，美光不再是唯一在美上市的 DRAM 製造商，投資人將有更多參與 AI 記憶體成長的管道。

競爭加劇與資金輪動 估值優勢成關鍵

市場人士指出，SK 海力士目前估值相對較低，可能吸引短線資金自美光轉移。避險基金 Amont Partners 合夥人 Rob Li 表示，資金可能從美光流向 SK 海力士，反映市場對估值與成長性的重新評估。

從產業結構來看，美光在全球 DRAM 市場仍落後於 SK 海力士與三星電子 (Samsung Electronics)。根據 Counterpoint Research 數據，去年第四季 SK 海力士在高頻寬記憶體(HBM) 市場的營收占比達 57%，為美光的兩倍以上，顯示其在 AI 關鍵記憶體領域具領先優勢。

儘管如此，美光股價仍享有相對溢價，主要因其為美國市場唯一 DRAM 純概念股。不過，隨著 SK 海力士 ADR 上市，該溢價可能收斂，並為避險基金提供更多多空操作組合的機會。

短期壓力與長期機會並存 HBM 需求仍為關鍵動能

部分市場觀點認為，SK 海力士上市對美光的影響可能偏短期，主要反映資金分散與配置調整，而非基本面惡化。投資人若為分散風險，可能短期調整持股，但不至於改變產業長期趨勢。

目前兩家公司本益比皆約為未來 12 個月預估盈餘的 4 倍，明顯低於標普 500 約 20 倍的水準，顯示記憶體族群整體估值仍處低檔。

此外，人工智慧 (AI) 基礎建設需求持續強勁，HBM 供不應求的情況仍未改變。部分投資人認為，美光仍具追趕空間，隨著產能與技術提升，未來獲利成長速度有望優於競爭對手。