鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-03 06:30

Marvell 股價周二飆升 33%，收在 290.79 美元，創下公司史上最大單日漲幅。根據道瓊市場數據，該股過去四個交易日累計上漲 51%，寫下自 2001 年 10 月 5 日以來最佳四日表現。目前 Marvell 市值約為 2,543.8 億美元。

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黃仁勳在台灣舉行的 Computex 期間，與 Marvell 執行長 Matt Murphy 同台時表示，Marvell 股價未來有機會再上漲 5 倍。他指出，隨著 AI 資料中心快速擴張，市場對連接各資料中心的網路基礎設施需求大增。

黃仁勳表示，「這就是 Marvell 如此重要的原因。」他並直接對 Murphy 說，「這就是為什麼你們將成為下一家市值突破 1 兆美元的公司。」

輝達已對 Marvell 投資 20 億美元，雙方合作讓客戶能結合兩家公司產品，打造半客製化的 AI 基礎設施。

輝達對 AI 生態系其他企業的投資，曾引發部分市場人士質疑。然而，《巴隆》認為，這可能是輝達運用龐大現金部位的聰明策略，不僅可降低對少數大型晶片客戶的依賴，也能提前鎖定未來幾代 AI 處理器的需求。

過去一段時間，投資人主要關注 Marvell 設計客製化 AI 晶片的業務，即所謂的 ASIC(Application-Specific Integrated Circuit, 特殊應用積體電路)。

不過，近期推動股價持續上漲，使其一年來股價暴漲逾三倍的主要動力，已轉向網路產品業務。

Marvell 在最新財報中表示，預估 2027 會計年度互連 (interconnect) 業務營收將成長超過 70%，高於先前預測的 50%。其中一項重要成長動能來自光通訊網路的發展。

隨著 AI 資料中心規模愈來愈大，市場對光收發模組 (optical transceivers) 的需求持續增加。這類設備透過將電訊號轉換為光訊號，以更有效率地傳輸資料，而 Marvell 則供應其中關鍵的數位訊號處理器。

根據巴克萊分析師 Tom O’Malley 估計，Marvell 光通訊網路業務營收今年與明年均有望成長高達 90%。

近幾個月來，Marvell 也積極透過併購擴大布局，包括以 32.5 億美元收購光通訊公司 Celestial AI，並以 5.4 億美元收購互連技術公司 XConn。