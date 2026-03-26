鉅亨網編譯段智恆 2026-03-27 02:00

在美國總統川普對伊朗釋出升高軍事行動的警告後，市場對中東衝突短期內難以落幕的預期升溫，金價周四 (26 日) 走跌，延續近月來的弱勢表現。

現貨黃金一度下跌 2.6%，跌至每盎司約 4,400 美元附近。川普稍早透過社群媒體警告伊朗，要求其儘快認真面對談判，否則將面臨嚴重後果。伊朗官媒則指出，德黑蘭正尋求包括美國與以色列不得再次發動攻擊在內的安全保證，作為結束衝突的條件。

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不過，分析人士也指出，若戰事持續時間拉長並拖累美國經濟，聯準會 (Fed) 升息空間可能受限。近期華爾街已下修今年經濟成長預測，上調通膨與失業率預期，並提高經濟衰退機率。

另一方面，川普對伊朗發出警告後，油價同步上揚。伊朗國會正研擬對通過荷姆茲海峽的船隻徵收費用的法案，該海峽為全球能源運輸關鍵通道，自戰事爆發以來已接近封鎖狀態。

資金動向方面，交易所交易基金（ETF）自戰事開始以來已流出約 85 公噸黃金持倉。渣打銀行分析指出，即使金價維持在每盎司 4,500 美元附近，仍有約 83 公噸持倉處於虧損狀態，面臨進一步拋售壓力，金額約達 120 億美元。

市場同時出現押注金價下跌的跡象。有投資人本週斥資逾 1 億美元買入黃金 ETF 的賣權 (Put Options)，相關看跌期權相對於買權的成本升至六年高點，顯示市場對短期走勢偏向保守。