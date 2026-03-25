鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-26 06:27

俄羅斯強化資本管制措施，總統普丁週三 (25 日) 簽署新命令，限制黃金出口，相關規定將於 5 月 1 日正式生效。此舉被視為當局打擊地下經濟與資金外流的重要一步，也可能對全球黃金市場帶來短期影響。

俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 表示，限制措施屬於整頓經濟行動的一環，目標是遏止非法交易活動。副財政部長莫伊席夫 (Alexei Moiseev) 進一步指出，近來黃金逐漸被用來取代外幣，成為資本外逃與洗錢的工具，因此有必要加強監管。

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根據新規，自 5 月 1 日起，個人攜帶出境的黃金不得超過 100 公克，約合 1.5 萬美元。除黃金與盧布出口限制外，整體政策還涵蓋八項措施，涉及進口管理、無收銀機零售、自僱族群、加密貨幣交易、非法放貸，以及酒精與菸草市場等領域。