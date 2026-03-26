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〈貴金屬盤後〉市場評估伊朗停火前景 黃金下挫近3%

鉅亨網編譯余曉惠

黃金周四 (26 日) 下跌，美元升值是打壓主因，顯示油價漲勢引發的通膨升溫預期穩固，代表利率可能居高不下，同時市場參與者正在評估中東停火的可能性。

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〈貴金屬盤後〉市場評估伊朗停火前景 黃金下挫近3%  (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨價下挫 2.7%，報每盎司 4384.38 美元，周一曾觸及四個月低點。
  • 4 月交割的黃金期貨下跌 3.9%，報每盎司 4376.30 美元。

美元小幅上漲，使得以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言更加昂貴。

Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 表示，升息和通膨疑慮正在拖累金價，「如果衝突持續，金價可能跌破 4000 美元，而停火以及重燃的降息希望，則可能推動金價回升至 5000 美元附近。」

油價上漲，中東衝突可能拖更久，令人擔憂將出現更多供應干擾。更高的能源價格可能加劇世界各經濟體的通膨壓力。

一名伊朗高級官員表示，美國提出結束近四周衝突的方案「片面且不公平」。

美國總統川普周四表示他將在談判中釋出善意，因伊朗已允許 10 艘油輪通過荷姆茲海峽，其中包括一些懸掛巴基斯坦國旗的船隻。

自 2 月 28 日美以對伊戰爭爆發以來，金價已下跌 17%。

美國周四公布，上周首次申請失業救濟人數小幅上升，顯示勞動力市場保持穩定，並可能為聯準會 (Fed) 在密切關注中東衝突帶來的通膨風險之餘，保留了利率按兵不動的空間。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀下跌 5%，報每盎司 67.71 美元。
  • 現貨白金下跌 4.2%，報每盎司 1839.67 美元。
  • 現貨鈀金下跌 5%，報每盎司 1352.82 美元。

文章標籤

黃金金價貴金屬戰爭伊朗美國川普通膨油價升息利率停火

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