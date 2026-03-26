〈貴金屬盤後〉市場評估伊朗停火前景 黃金下挫近3%
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周四 (26 日) 下跌，美元升值是打壓主因，顯示油價漲勢引發的通膨升溫預期穩固，代表利率可能居高不下，同時市場參與者正在評估中東停火的可能性。
美元小幅上漲，使得以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言更加昂貴。
Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 表示，升息和通膨疑慮正在拖累金價，「如果衝突持續，金價可能跌破 4000 美元，而停火以及重燃的降息希望，則可能推動金價回升至 5000 美元附近。」
油價上漲，中東衝突可能拖更久，令人擔憂將出現更多供應干擾。更高的能源價格可能加劇世界各經濟體的通膨壓力。
一名伊朗高級官員表示，美國提出結束近四周衝突的方案「片面且不公平」。
美國總統川普周四表示他將在談判中釋出善意，因伊朗已允許 10 艘油輪通過荷姆茲海峽，其中包括一些懸掛巴基斯坦國旗的船隻。
自 2 月 28 日美以對伊戰爭爆發以來，金價已下跌 17%。
美國周四公布，上周首次申請失業救濟人數小幅上升，顯示勞動力市場保持穩定，並可能為聯準會 (Fed) 在密切關注中東衝突帶來的通膨風險之餘，保留了利率按兵不動的空間。
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