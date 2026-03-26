鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-26 23:00

美國最新就業市場數據顯示，就業市場仍維持穩定態勢。美國勞工部 (DOL) 周四 (26 日) 公布，截至 3 月 21 日當周，初領失業救濟金人數增加 5,000 人至 21 萬人，與市場預期相符，顯示裁員規模仍處低檔水準。

初領失業救濟金人數增加 5,000 人至 21 萬人，與市場預期相符。(圖：ZeroHedge)

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此外，反映持續領取失業救濟人數的續領人數在截至 3 月 14 日當周減少 3.2 萬人至 181.9 萬人，為近兩年低點，顯示失業者重返就業市場或退出救濟體系的情況增加。四周移動平均則小幅降至 21.05 萬人，進一步凸顯就業市場波動有限。

四周移動平均則小幅降至 21.05 萬人，進一步凸顯就業市場波動有限。(圖：ZeroHedge)

裁員維持低檔 就業市場呈「不招不裁」格局

整體而言，初領失業金人數今年持續落在約 20.1 萬至 23 萬人區間，顯示企業裁員意願仍低。市場普遍認為，美國就業市場正處於所謂「不招不裁」(no hire, no fire) 的平衡狀態，即企業未大幅擴大招聘，但也未出現明顯裁員潮。

不過，也有分析認為數據與市場體感出現落差。部分消費者調查顯示「工作難找」的感受升高，加上長期失業人口增加，使得就業市場呈現分歧。官方數據顯示，失業超過 27 周的長期失業人口已接近 190 萬人，占整體失業人口約四分之一。

通膨與政策不確定性升高 聯準會降息空間受限

儘管就業市場穩定，外部環境仍帶來挑戰。經濟學家指出，川普政府強硬的貿易關稅政策與移民限制措施，已對勞動需求與供給產生影響，使非農就業增幅趨緩，近三個月平均每月僅新增約 1.8 萬人。

此外，中東衝突推升能源價格，加劇通膨壓力。自 2 月底戰事爆發以來，油價已上漲逾 30%，並帶動進口價格與生產者物價指數 (PPI) 上升，市場預期相關影響將進一步反映在消費者物價指數 (CPI) 中。