鉅亨網編譯段智恆 2026-03-27 00:00

美國總統川普周四 (26 日) 表示，伊朗戰事對油價與股市的衝擊未如他先前預期般嚴重，並強調隨著衝突結束，相關經濟影響將逐步消退。

戰事衝擊沒那麼大？川普：油價沒漲多少 股市會回來(圖：REUTERS/TPG)

川普在內閣會議中指出，儘管戰事期間市場出現波動，但油價漲幅「沒有想像中那麼大」，未來將回落至原有水準，甚至可能更低。他也重申對戰事進展抱持信心，認為整體經濟影響將隨時間逆轉。

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市場方面，受地緣政治訊號影響，近期金融市場震盪加劇。美國原油價格一度逼近每桶 100 美元，但隨川普持續表達衝突可望結束的看法，油價已有所回落。然而，整體而言，戰事期間油價仍累計上漲逾 40%，帶動汽油價格上升逾每加侖 1 美元。

股市方面，標普 500 指數 3 月以來下跌約 4.8%，較今年稍早高點回落約 6.5%。油價與股市表現向來被川普視為衡量經濟成就的重要指標，他過去曾多次批評前總統拜登任內能源價格上漲，並強調道瓊工業指數今年 2 月突破 5 萬點。

儘管川普對經濟前景保持樂觀，華爾街經濟學家近期則上調未來 12 個月出現經濟衰退的機率，認為若戰事持續，透過通膨與能源價格上升傳導，可能對經濟活動造成實質衝擊。