鉅亨網編譯段智恆 2026-03-26 19:07

根據《CNBC》報導，美國總統川普周四 (26 日) 透過自家社群平台發文，再度對伊朗發出強硬警告，要求其儘快在和平協議上「認真面對」，否則將面臨嚴重後果。他直言，一旦情勢惡化至某個臨界點，「將沒有回頭路」，結果「不會好看」。

圖：川普 Truth Social

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川普並批評伊朗談判代表「非常不同」且「古怪」，更指對方正「懇求」美方達成協議，以終結已持續近四週的衝突。他同時反駁伊朗對談判進展的說法，稱德黑蘭「在軍事上已被徹底摧毀，幾乎沒有翻身機會」，卻仍對外聲稱僅在「檢視」美方提案，直斥「完全錯誤」。

目前美伊雙方對於和談進展說法分歧。華府表示，雙方已就一項潛在和平方案展開對話；但伊朗則否認與美國進行任何直接接觸。伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 昨日表示，當局確實正在審視美方提出的停戰方案，但強調德黑蘭「無意與美國談判」，並指出透過中介傳遞訊息，「不代表與美國展開談判」。

在外交僵局未解之際，軍事動向持續升溫。據報導，美國正準備向中東地區增派數千名士兵，並可在短時間內投入額外軍事行動。分析人士指出，若談判破局，美方可能考慮奪取伊朗位於哈格島（Kharg Island）的石油出口港，或試圖重啟關鍵能源航道；相關部署顯示，行動可能傾向短期打擊，而非長期地面作戰。

另一方面，伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 則在社群平台表示，情報顯示「伊朗的敵人」正計畫在區域國家支持下，占領「伊朗的一座島嶼」，顯示區域緊張情勢持續升高。

與此同時，伊朗與波灣鄰國的關係亦出現裂痕。沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等多個波灣國家周四發表聯合聲明，譴責伊朗對其能源基礎設施的「犯罪攻擊」，並釋出未來將採取「自我防衛」行動的訊號。