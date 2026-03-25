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美國2月進口物價創近4年最大升幅 通膨壓力升溫

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電

美國 2 月進口物價大幅上升，顯示在中東衝突爆發前，成本壓力已明顯升溫，市場對通膨再起的疑慮升高。美國勞工統計局周三 (25 日) 公布數據顯示，2 月進口物價較前月上升 1.3%，創 2022 年以來最大單月升幅，也高於市場預期；1 月數據亦自 0.2% 上修至 0.6%。

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美國2月進口物價創近4年最大升幅 通膨壓力升溫(圖：REUTERS/TPG)

(圖：ZeroHedge)
2 月進口物價較前月上升 1.3%，創 2022 年以來最大單月升幅。(圖：ZeroHedge)

能源價格上漲為主要推動因素，進口燃料價格 2 月反彈 3.8%，扭轉前月下跌走勢。若排除石油因素，進口物價仍月增 1.2%，為 2022 年 1 月以來最大增幅，顯示資本財與消費品 (不含汽車) 價格普遍上揚，反映成本壓力並非僅限於能源領域。

(圖：ZeroHedge)
能源價格上漲為主要推動因素，進口燃料價格 2 月反彈 3.8%，扭轉前月下跌走勢。(圖：ZeroHedge)

按年來看，進口物價年增 1.3%，為 2025 年 2 月以來最大升幅；若排除石油，年增率達 2.8%，為 2022 年 10 月以來最高，顯示企業進口成本持續攀升。出口物價同樣走高，2 月月增 1.5%，創 2022 年中以來最大增幅，年增幅達 3.5%，反映全球價格壓力同步升溫。

(圖：ZeroHedge)
出口物價同樣走高，2 月月增 1.5%，創 2022 年中以來最大增幅。(圖：ZeroHedge)
(圖：ZeroHedge)
出口物價年增幅達 3.5%，反映全球價格壓力同步升溫。(圖：ZeroHedge)

市場人士指出，進口物價加速上升，與能源價格飆升密切相關。自 2 月底美國與以色列對伊朗展開軍事行動以來，油價已累計上漲逾 30%，並帶動肥料等相關商品價格上揚，進一步推升食品通膨壓力。此外，供應鏈干擾與企業投入成本上升，也使企業提高產品售價。

值得注意的是，此次數據尚未完全反映關稅影響，但企業普遍面臨進口關稅壓力，並逐步轉嫁給消費者。另一方面，美元自去年初以來走弱，也可能使進口商品價格進一步上升，增加國內通膨壓力。

(圖：ZeroHedge)
此次數據尚未完全反映關稅影響。(圖：ZeroHedge)

細項觀察顯示，石油、礦業產品與未加工商品為本次進口價格上漲的主要來源，而記憶體 (RAM) 價格上揚亦成為推動因素之一，顯示科技相關成本同步攀升。

(圖：ZeroHedge)
記憶體 (RAM) 價格上揚亦成為推動因素之一。(圖：ZeroHedge)

分析人士認為，在成長動能趨緩之際，價格再度加速上升，市場對「停滯性通膨」的疑慮升溫。隨著進口與出口價格同步走高，市場預期聯準會 (Fed) 政策轉向寬鬆的空間可能受限，未來利率路徑面臨重新評估。


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