鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-25 21:38

美股主要指數周三 (25 日) 開盤走高，延續市場對中東局勢降溫的樂觀預期。美國傳出向伊朗提出和平方案，帶動油價大幅回落，緩解能源供應中斷疑慮，提振投資人風險偏好，道瓊指數大漲約 500 點。資金自避險資產回流股市，美債殖利率同步下滑，市場情緒隨油價與停火談判進展而快速波動。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 560 點或近 1.2%，那斯達克綜合指數漲逾 300 點或近 1.5%，標普 500 指數漲近 1.2%，費城半導體指數漲近 1.0%。台積電 ADR 漲近 1.6%。

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市場評估美伊停火談判可行性之際，全球資產價格周三出現劇烈波動，風險情緒短暫回升，帶動股市與債市走揚、油價回落。標普 500 期貨一度上漲逾 1%，隨後漲幅收斂；布蘭特原油跌破每桶 100 美元，美國 10 年期公債殖利率下滑 4 個基點至 4.32%。

美國提出的 15 點和平方案一度提振市場對衝突降溫的預期，投資人押注川普政府有意結束這場擾亂全球能源市場的戰事。不過，伊朗隨後透過半官方媒體表態拒絕停火，並稱與美方談判「不合理」，使部分市場人士對局勢緩和的前景仍持審慎態度。

投資機構指出，市場短線出現風險偏好回升，與相關消息面密切連動，甚至可觀察到演算法交易對「和平」、「談判」、「停火」等關鍵字迅速反應。然而，也有觀點認為，當前環境仍不適合追價，市場走勢仍高度依賴地緣政治進展。

基本面展望方面，華爾街策略師對企業獲利前景仍維持樂觀。摩根士丹利 (JPM-US) 預估，標普 500 企業未來 12 個月盈餘將成長約 20%，歷史上僅在經濟自衰退復甦期間出現更高增幅。該行指出，儘管油價波動帶來不確定性，但目前仍不足以終結經濟循環。

債市同樣受到提振，歐洲公債價格上揚，德國 2 年期公債殖利率下滑 7 個基點至 2.59%。歐洲央行總裁拉加德則對能源價格上升的影響表現審慎，認為若衝擊有限且短暫，政策上可選擇觀望。

分析人士指出，儘管商品價格回落有助緩解市場壓力，但若利率維持高檔，歐洲股市要重返戰前樂觀水準仍具挑戰。在地緣政治與利率走勢交織影響下，市場短期波動恐仍難以平息。

截至台北時間周三（25 日）21 時許：

焦點個股：

默沙東 (MRK-US) 早盤股價上漲 0.50%，至每股 116.96 美元

美國製藥大廠默沙東周三宣布，將以約 67 億美元收購生技公司 Terns Pharmaceuticals(TERN-US)，以每股 53 美元全現金交易完成，較前一交易日收盤價溢價約 6%，交易預計於第二季完成。此為默沙東過去一年內第三筆大型併購案，顯示公司正加速布局新藥管線，以因應旗下明星抗癌藥 Keytruda 專利將於 2028 年陸續到期。

安謀 (ARM-US) 早盤股價上漲 11.49%，至每股 150.47 美元

英國晶片設計公司安謀 (Arm Holdings) 宣布推出首款自研資料中心人工智慧 (AI) 晶片「AGI CPU」，並預估該產品至 2031 年將單獨貢獻 150 億美元營收，激勵股價在周三盤前大漲逾 13%，扭轉前一交易日收跌 1.5% 的走勢。

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 4.40%，至每股 46.00 美元

根據《日經》報導，英特爾和超微 (AMD-US) 已各自通知客戶，將分別於 3 月和 4 月起對全系列 CPU 調漲價格。多位知情人士透露，今年以來 CPU 報價已多次上調，平均漲幅達 10% 至 15%，部分產品漲幅更高。此外，交貨周期從過去的一至兩周驟升至平均八至十二周，個別情況下甚至長達六個月。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

「新債王」岡拉克近日警告稱，美股尚未觸底，聯準會今年降息的希望也已破滅，但目前是抄底黃金的好時機。岡拉克表示，儘管近期風險資產下跌，但衡量市場恐慌情緒的 VIX 指數並未出現真正的「出清訊號」。他認為，只有當 VIX 指數飆升至 40 左右時，才代表市場情緒徹底宣洩，屆時才是投資人進入的買進訊號。