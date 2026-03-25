跨界搶食1兆美元市場！安謀推自研AI晶片 股價飆20% 2031年營收上看150億美元

鉅亨網編譯許家華 2026-03-26 00:57

英國半導體與軟體設計公司安謀 (Arm Holdings) (ARM-US) 宣布推出首款自研晶片後，市場反應熱烈，股價周三 (25 日) 大漲 20%。該公司表示，這款專為資料中心 AI 推論打造的 AGI CPU，預計到 2031 年將單獨帶來 150 億美元營收，象徵公司商業模式出現重大轉變。

（圖：REUTERS/TPG）

安謀於美國舊金山舉行的活動中正式發表這款晶片。隨著代理式 A 興起，對中央處理器需求快速攀升，安謀此次推出的產品即鎖定資料中心應用場景。執行長 Rene Haas 指出，該晶片不僅將在 2031 年貢獻 150 億美元營收，屆時公司全年總營收有望達到 250 億美元，每股盈餘 (EPS) 達 9 美元，遠高於 2025 年約 40 億美元的年營收水準，相當於成長逾 6 倍。

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市場分析指出，這是安謀歷史上「最重大的轉型」。花旗分析師表示，儘管公司跨足晶片製造早有跡象，但此次完整伺服器晶片的推出，加上獲得 Meta 與 OpenAI 等大型企業支持，以及遠優於市場預期的營收展望，仍為市場帶來正向驚喜。

花旗進一步指出，150 億美元的營收預測，意味著可帶來約 75 億美元的毛利與 50 億美元的營業利益增量，遠高於先前預估，因此投資人無需過度擔憂公司毛利結構變化，真正推動股東價值的將是新增的獲利與現金流。

在客戶方面，Meta 已成為首家採用該晶片的企業，並計畫今年投入高達 1350 億美元資本支出，用於 AI 相關資料中心建設。其他早期客戶還包括 Cloudflare 與 SAP 等企業。安謀雲端 AI 負責人 Mohamed Awad 指出，整體市場規模高達 1 兆美元，合作夥伴逐漸意識到此舉將對整個產業帶來正面影響。