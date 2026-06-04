鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-04 23:30

想拿錢卻拿不到？黑石集團限制基金贖回 私募市場警訊再現(圖：REUTERS/TPG)

根據公司文件，資產規模約 790 億美元的 Blackstone Private Credit Fund(BCRED) 第二季收到相當於基金總股份 10% 的贖回申請，因此啟動基金機制，將投資人可贖回比例限制在 5%。

‌



(圖：ZeroHedge)

此舉使 BCRED 成為近期最新一家限制投資人贖回的大型私募信貸基金，也顯示私募市場面臨的資金流出壓力並未消退。

事實上，BCRED 今年第一季已出現創紀錄的贖回需求，當時投資人申請贖回比例達 7.9%，約 38 億美元。黑石集團當時透過提高季度贖回上限，並動用公司高階主管數億美元自有資金協助支應，最終滿足全部贖回要求。

然而，隨著第二季贖回申請進一步攀升至 10%，黑石集團此次選擇直接啟動贖回上限機制，僅向投資人返還 5% 的資金。

儘管 BCRED 第一季吸引約 10 億美元新資金流入，但在支付投資人贖回款項後，整體仍呈現資金淨流出。

這波壓力並非僅限於黑石集團。瑞士私募市場投資公司 Partners Group 日前也表示，已對旗下歐洲私募股權基金的贖回申請進行限制，並警告客戶撤資潮正從私募信貸市場擴散至私募股權領域。該公司進一步指出，若贖回需求持續增加，不排除在更多基金啟動相關限制措施。

此外，私募信貸投資公司 Cliffwater 本周稍早也宣布限制基金贖回比例至 5%，當時投資人申請贖回比例高達 17%，高於第一季的 14%。

市場觀察人士指出，贖回上限原本就是半流動性私募基金的重要設計，目的是避免基金被迫出售資產，進而損害長期投資人的利益。然而近期多家大型私募機構接連啟動相關機制，顯示投資人對私募市場流動性與資產估值的疑慮正逐漸升高。

黑石集團總裁兼營運長 Jon Gray 今年稍早接受 CNBC 訪問時表示，贖回限制並非產品缺陷，而是此類產品的重要特色，有助於保護長期投資人，避免短期資金進出影響基金運作。

不過，市場對私募信貸前景的擔憂正在升溫。全球債券巨頭 Pimco 投資長 Daniel Ivascyn 日前警告，信貸市場可能正進入多年來首次持續性的違約與損失循環。