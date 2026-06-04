鉅亨網新聞中心 2026-06-04 23:36

黃仁勳扶植Marvell築起收費站 博通慘遭「輝達稅」奇襲。(圖:shutterstock)

博通週三發布了一份足以引發市場狂熱慶功的亮眼財報：第二季 AI 半導體收入達 108 億美元，年增 143%；第三季更預期 AI 晶片收入將達 160 億美元，同比增幅超過 200%。

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然而，這份亮麗的成績單並未換來市場的掌聲，其股價在盤後暴跌逾 13.7%，陷入極其尷尬的境地。

反觀在 Computex 上，黃仁勳與 Marvell 執行長 Matt Murphy 攜手登台，黃仁勳當眾宣告 Marvell 將是「下一個兆美元公司」，隨即點燃市場熱情，促使 Marvell 股價在短短兩個交易日內狂飆 37%。

這兩個截然不同的場景並置，揭示了當下 AI 晶片產業最深刻的變局：財報數字已不再是唯一的敘事，競爭格局的重新排列，才是決定未來的真正故事。

這場被市場誤讀的暴跌，反映了高估值背景下，微小預期差所帶來的殘酷懲罰。

博通第二季總營收達 221.9 億美元，年增 48%，創下歷史新高，全年 AI 晶片收入更預計達 560 億美元。

然而，由於總營收微低於分析師共識預期，加上最激進的買方機構對其第三季指引抱有更高期待，在博通股價已充分定價、處於歷史高點的狀態下，「贏得不夠多」在市場眼中便等同於落敗。

更耐人尋味的是，在 Marvell 強勢崛起的背景下，博通並未上調 2027 年 AI 收入指引，依然停留在「超過 1000 億美元」的寬泛表述，這種沉默在敏感的資本市場眼中，無疑成了一種危險的訊號。

要理解這場博弈的本質，必須先看清博通在 AI 晶片領域看似牢不可破的護城河。

博通雖然不生產 GPU，卻是客製化 AI 加速器（XPU/ASIC）市場中市佔率高達 70% 的絕對主導者。

其核心商業模式是與 Google 等超大型科技公司深度共同設計專屬晶片，雙方的合作更已延長至 2031 年，預計將為博通帶來數百億美元的穩定收入。

然而，Marvell 的迅速轉型正在劇烈動搖這個格局。在過去兩年中，Marvell 悄然崛起，不僅資料中心營收佔比攀升至 74%，更手握 18 個活躍的客製化晶片專案，為亞馬遜、微軟、Meta 及 Google 提供設計服務。

Marvell 的出現，為那些極力想擺脫博通壟斷的科技巨頭，提供了極具吸引力的第二選擇。

在這場兩強爭霸的背後，最關鍵的幕後推手正是輝達執行長黃仁勳。

黃仁勳宣布對 Marvell 投資 20 億美元，並達成 NVLink Fusion 策略合作，堪稱半導體投資史上最具策略想像力的一步妙棋。

當前，北美各大科技巨頭為了降低對輝達高昂 GPU 的依賴，正以前所未有的規模採購客製化晶片，而這恰好是 Marvell 的業務核心。

面對這種「去輝達化」的結構性威脅，黃仁勳的策略不是正面阻擊，而是「收編競爭對手的武器商」。

透過將 Marvell 綁定在 NVLink Fusion 平台架構中，輝達確保了未來任何由 Marvell 設計的客製化晶片，只要部署在該平台下，都必須包含輝達的硬體元件並取得 NVLink 授權。

這等同於向客製化晶片徵收一種「輝達稅」，不僅捍衛了輝達在客製化時代的分潤權，也順勢扶持 Marvell 壓制博通。

這場由輝達發動的代理人戰爭，其產生的裂縫已經開始在博通最核心的客戶關係中蔓延。

長期以來，Google 的 TPU 晶片生態與博通處於深度技術綁定狀態，但隨著 Google 開始推行「多供應商策略」，這道防線已現曙光。

Google 不僅在第七代與第八代 TPU 中引入聯發科共同設計成本優化的推理晶片，更已與 Marvell 展開新一代 AI 推理晶片的談判。一旦談判落定，Marvell 將成為 Google AI 晶片體系的第三個夥伴。

這意味著博通與 Google 的獨家聯盟正在鬆動，其不可替代性開始被削弱。