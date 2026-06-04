鉅亨網編輯林羿君 2026-06-05 01:00

億萬富豪、潘興廣場資本創辦人兼執行長比爾 · 艾克曼（Bill Ackman）指出，市場歷史正在重演，且情勢不容樂觀。他警告，當前的投資人正如同 2000 年網路泡沫時期那般，盲目追捧當紅的熱門族群。

艾克曼警告網路泡沫正重演 三檔優質科技巨頭遭低估。(圖:REUTERS/TPG)

艾克曼在週三 (3 日) 上線的播客節目《All In》中坦言，市場的有趣之處，在於投資人總是將目光投向「最新、最炫的話題」。如今這個市場新寵兒正是晶片、半導體與能源，這也是短期資金簇擁的去處。

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然而，這種資金極度集中的現象，往往會導致真正優質的資產被市場冷落與忽視。

艾克曼認為，當前市況與昔日網路泡沫的相似性，主要源於市場心理。他指出，兩者的共通點在於，當年人人為網路股瘋狂，導致價值投資的代表波克夏估值被壓低至歷史新低。當時的投資人甚至將波克夏譏為「老掉牙的玩意」。

他表示，這導致這三家科技大廠的評價明顯偏低，而他的投資組合中恰好同時持有這三檔標的。

這位避險基金操盤手在上個月也曾透露，微軟在 2 月公布財報後股價走跌，他便順勢進場建立新部位，並強調微軟是這波人工智慧（AI）浪潮下的實質贏家。

艾克曼表示，當前投資人幾乎都直接或間接參與 AI 投資，否則 AI 就可能成為其面臨的威脅，因此理解 AI 已成為必要課題。身為長期投資人，評估企業遭受顛覆的風險至關重要，而在 AI 時代，這類風險發生的機率已大幅提高。

過去在新冠疫情引發市場恐慌性拋售時，艾克曼是少數大力鼓吹進場撿便宜的投資人之一。一個月前，他同樣高分貝看多股市，表示許多真正優質的企業，其

艾克曼也是疫情期間呼籲投資人逢低買進股票的知名人士之一。他表示，一個月前市場出現大幅回檔時，「股票變得便宜到不可思議，許多高品質企業股價已經跌到不可思議、極其低廉的甜蜜點。」。

他指出，如今身為軟體業者，必須竭盡所能融入 AI 應用。過去有些公司憑藉小眾的利基型軟體，動輒向客戶收取每年 3 萬美元等高昂費用，賺取近乎壟斷的暴利。他警告，這類缺乏 AI 防禦力的軟體企業，如今正步入高風險期。

至於即將登場的 IPO，包括 SpaceX，艾克曼表示，他更關心的是公司五年後的模樣，而非短期市場熱度。

他指出，SpaceX 在低成本太空發射領域幾乎處於壟斷地位，這一優勢在未來將顯得愈發關鍵。