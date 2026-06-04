鉅亨網新聞中心 2026-06-04 23:05

軟銀股價週四（4 日）重挫逾 11%，使孫正義重登亞洲首富僅 3 天便讓出寶座，個人財富單日蒸發 138 億美元，身家降至 865 億美元。市場認為，這波賣壓不僅衝擊其財富排名，也凸顯投資人對軟銀高槓桿押注 AI 策略的疑慮正快速升溫。

此輪重挫的核心，在於外界對軟銀日益龐大的債務規模深感不安。目前軟銀單獨報表口徑下的有息債務已高達 16.3 兆日元（約合 1,040 億美元），今年 3 月更額外取得一筆 400 億美元的過渡性貸款以追加投資。

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儘管軟銀今年以來累積漲幅仍近 70%，但市場樂觀情緒顯然已逐漸被資產負債表的隱憂所掩蓋。

在這場萬眾矚目的 AI 豪賭中，OpenAI 成為了軟銀最核心的押注對象。據估計，在軟銀向 OpenAI 累計投資超過 600 億美元後，OpenAI 在其投資組合中的佔比已攀升至約 30%，幾乎與晶片設計巨頭 Arm 平起平坐。

分析人士指出，軟銀實質上已將自身打造成一個高度槓桿化的 AI 標的。如果 OpenAI 能順利以當前 8,520 億美元的極高估值完成 IPO，軟銀將迎來極為豐厚的回報。

然而一旦 OpenAI 未能兌現市場預期，軟銀擴大中的風險敞口將極可能引發流動性危機，甚至重演當年投資 WeWork 慘賠超過 140 億美元的覆轍。

面對市場的流動性疑慮，多空雙方依然存在顯著分歧。樂觀派投資人與資產管理專家認為，軟銀的貸款價值比（LTV）仍維持在 25% 以下的健康水平，其持有的優質股權資產足以作為抵押，因此債務具有可持續性。

他們預期，即便 OpenAI 的表現不及預期，也僅會體現為一次性的資產減記，不至於引發結構性的償付危機。

對於外界的質疑，孫正義本人依然展現出極強的信心。他在近期受訪時極力為其激進的 AI 戰略辯護，強調這場技術革命的規模將是當年互聯網泡沫時代的「50 倍」。