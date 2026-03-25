鉅亨網編譯段智恆 2026-03-25 20:37

《CNBC》周三 (25 日) 報導，美國總統川普提出的 15 點和平方案已由中間管道轉交伊朗，外界關注美伊衝突是否出現轉圜契機。不過，儘管川普強調雙方「正在談判」，伊朗官方仍否認存在任何直接對話，雙方說法持續分歧。

美伊談判訊號浮現 川普提15點和平方案已交付伊朗(圖：REUTERS/TPG)

《美聯社》(AP) 引述巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的官員報導，該方案已透過中間人送交伊朗政府。《紐約時報》(NYT) 亦指出，美方提出的 15 點內容旨在終結當前衝突，但該提案在伊朗內部的傳閱程度，以及是否獲得以色列支持，仍不明朗。

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川普本周二在白宮表示，美國與伊朗「目前正在談判」，並稱伊朗方面展現出理性態度，暗示有意達成和平協議。他也透露，正是基於談判進展，才決定暫緩對伊朗能源基礎設施發動攻擊。

川普進一步指出，防止伊朗取得核武是談判的核心目標，並聲稱伊朗已同意「永遠不會擁有核武」。參與談判的美方官員包括副總統范斯與國務卿盧比歐，特使魏科夫與顧問庫許納亦曾與伊朗方面接觸。

雙方各說各話 伊朗否認直接談判

儘管美方釋出談判訊號，伊朗軍方發言人左弗卡里 (Ebrahim Zolfaqari) 則在國營電視上強硬表示，伊朗不會與美國達成協議，「現在不會，未來也不會」。伊朗國會議長卡利巴夫亦重申，未與美方進行任何談判，並警告外界不要低估伊朗捍衛國土的決心。

目前區域內外交斡旋動作同步展開。巴基斯坦總理夏立夫表示，願意協助促成美伊對話，川普也轉發相關訊息，顯示第三方調解角色逐漸浮現。

白宮方面則對談判細節保持低調。白宮發言人李威特指出，相關外交討論屬敏感議題，美國不會透過媒體進行協商，同時強調軍事行動仍持續推進，以達成既定戰略目標。

外交與軍事並行 中東局勢仍高度不確定

在外交訊號釋出的同時，美國軍事部署並未放鬆。《華爾街日報》(WSJ) 報導，美方正準備向中東部署約 3000 名第 82 空降師士兵，五角大廈亦持續推進相關行動。

此外，川普政府仍計劃向國會提出一項規模可能達 2,000 億美元的戰爭相關追加預算，顯示即便談判展開，軍事與財政準備仍同步進行。