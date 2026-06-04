鉅亨網編輯林羿君 2026-06-05 04:20

全球首富馬斯克旗下的太 SpaceX 下周在那斯達克交易所掛牌時，市值可能達到 1.8 兆美元，締造許多歷史紀錄，但市場現在未討論到的關鍵，可能是該公司的影響：可能成為「價值破壞者」。

《巴隆週刊》分析，部分問題在於 SpaceX 本身。這家集結馬斯克旗下太空、衛星、社群媒體及人工智慧（AI）事業的企業，預料將發行約 5.55 億股，股價約定在 135 美元。初步跡象顯示，散戶可能會該股預定 6 月 12 日掛牌的上市首日，再推升股價。

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但從核心看，SpaceX 的股價基礎是夢想，而非基本面。

SpaceX 在申報文件所列的目標，是「打造必要的系統與技術，以達成多行星生存、理解宇宙的真正本質，並將意識之光延伸至星辰」。馬斯克和 SpaceX 看到了「人類史上最大的潛在市場規模」，將其價值訂在 28.5 兆美元，絕大部分來自 AI 基礎建設、廣告及「企業應用」。

用通俗的話來說，這個意思是降低進入太空的成本、繞過阻礙 AI 發展的電力瓶頸，並利用衛星專業管理整項計畫。

把一家還沒獲利的公司估值定在 1.8 兆美元，最好的形容是太過激進，最壞的形容則是極度愚蠢。SpaceX 去年虧損 50 億美元，但上市價的股價營收比卻約達 95 倍。

LPL 金融公司股票研究主管席普（Thomas Shipp）表示，「目標設定在用目前還不存在的技術，以前所未見的規模實現從未有人做到的事，伴隨一些風險」，「所有這一切都顯示，一家聚焦未來、充斥機會與風險的企業，以及著眼的規模、獲利能力和雄心勃勃的時間表，可能會在掛牌時讓公開市場劇烈震盪」。

巴隆指出，然而，風險不僅限於決定購買 SpaceX 股票的投資人。SpaceX 的 IPO 規模大到足以被快速納入那斯達克 100 指數，引發各界擔心該股可能吸走許多大型股的資金，而且這可能已在發生。

Carson 集團投資組合管理總監安德森（Blake Anderson）認為，原因「可能是主動投資人正默默減碼，以籌得參與 SpaceX IPO 得現金，但確實有某事在發生，我們可能才剛看到這件事的開端」。

在通膨、伊朗戰爭和美國財政赤字壓力持續升高之際，就連比特幣過去一個月來都跌超過 17%，持續有加密貨幣投資人投向 SpaceX IPO。

霍蘭說，星鏈具備主宰網路／雲端 / AI 流量的能力，且可能對網路互連和其他獨特服務進行收費，威脅傳統通訊產業，隨著 SpaceX 的規模槓桿效益開始發揮作用，我們預期星鏈將成為該領域的主宰供應商，最終承載大部分的網路流量。

只是，對多數投資人而言，重要的是 SpaceX IPO 是否最終象徵股市已漲到頂點。畢竟，標普 500 指數已漲破 7,600 點大關，那斯達克指數也已高於 27,000 點，在當前的牛市中，這場 IPO 最終可能是幸運的偶然，也可能是凶兆。