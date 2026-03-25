鉅亨網編譯段智恆 2026-03-25 19:40

英國晶片設計公司安謀 (Arm Holdings) 宣布推出首款自研資料中心人工智慧 (AI) 晶片「AGI CPU」，並預估該產品至 2031 年將單獨貢獻 150 億美元營收，激勵股價在周三 (25 日) 盤前大漲逾 13%，扭轉前一交易日收跌 1.5% 的走勢。

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安謀於周二在舊金山活動中正式發表這款晶片，主打 AI 推論應用，鎖定近年快速崛起的「代理型 AI」(Agentic AI)需求。隨著企業加速建置 AI 資料中心，中央處理器 (CPU) 需求同步攀升，成為市場關注焦點。

根據公司預測，AGI CPU 將推動安謀至 2031 年達成 250 億美元年營收、每股盈餘 9 美元，規模遠高於 2025 年約 40 億美元的年營收水準，顯示其成長動能顯著提升。

分析師進一步表示，150 億美元營收預估，將可帶來約 75 億美元毛利與 50 億美元營業利益的增量，遠優於市場先前預期，有助緩解投資人對毛利結構變動的疑慮。市場評價的關鍵，將轉向新增利潤與現金流對股東價值的貢獻。

在客戶布局方面，Meta 為首家確認採用該晶片的企業，並計劃今年投入約 1,350 億美元擴建 AI 資料中心。OpenAI、Cloudflare(NET-US) 與 SAP(SAP-US) 亦名列首波客戶名單。

安謀雲端 AI 部門主管 Mohamed Awad 指出，整體市場規模達 1 兆美元，合作夥伴逐步認知此舉有助於產業發展。公司財務長 Jason Child 則表示，新晶片毛利率約 50%，定價具競爭力，特別鎖定無法自行開發晶片的企業客群。