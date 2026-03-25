鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-25 20:52

國際油價周三 (25 日) 大幅下跌，市場對美國與伊朗衝突有望降溫的預期升溫，帶動美股期貨同步走高。布蘭特原油期貨下跌約 5% 至每桶 99.30 美元，美國西德州原油 (WTI) 期貨亦跌約 5.1% 至 87.63 美元。

美伊談判訊號帶動油價急殺5% 市場押注中東局勢降溫(圖：REUTERS/TPG)

美國總統川普表示，美方目前正與伊朗「進行談判」，並指出伊朗方面展現出達成協議的意願。儘管伊朗官方否認與美國存在直接對話，但《紐約時報》(NYT) 引述消息人士報導，美方已透過巴基斯坦向伊朗提出一項包含 15 點內容的和平方案，旨在終結衝突。不過，該提案是否獲得伊朗高層廣泛支持，以及以色列是否會接受，仍存在不確定性。

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市場同時關注荷姆茲海峽的局勢變化。伊朗駐聯合國代表表示，「非敵對船隻」在與伊朗當局協調後，仍可通過該戰略水道，顯示近期已逐步形成通行機制。部分來自中國、印度與巴基斯坦的船舶已成功通行。荷姆茲海峽平時承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸，是關鍵能源咽喉。

受戰事影響，自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，該航道運輸大幅受阻，對全球能源供應造成數十年來罕見的衝擊。高盛指出，近期油價波動主要反映市場對極端情境發生機率的評估，而非基本面預期變化，原油價格仍包含顯著的地緣政治風險溢價。該行基本情境預估，荷姆茲海峽運輸有望在 4 月逐步恢復正常。

隨著油價回落與市場對衝突降溫的期待升高，美股期貨同步上揚。道瓊指數期貨上漲約 500 點，漲幅 1.1%；標普 500 與那斯達克 100 期貨分別上漲約 1% 與 1.2%。美債殖利率亦隨油價走低而下滑。