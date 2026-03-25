鉅亨網編譯段智恆 2026-03-25 21:00

伊朗官媒周三 (25 日) 報導指出，德黑蘭當局已拒絕美國提出的停火方案，並對相關談判表達強烈質疑。伊朗半官方的法斯通訊社 (Fars) 引述知情人士表示，伊朗不接受停火安排，並認為在對方違反協議的情況下，與美方展開談判「並不合理」。

報導指出，自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，美方已加大推動停火與啟動間接談判的力度，試圖為衝突降溫。然而伊朗方面強調，當前優先目標仍是達成自身戰略目的，僅在相關條件完成後，才可能結束戰爭，但並非透過停火機制。

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在外交前景不明之際，市場亦關注美國軍事介入風險升高。《彭博》經濟研究指出，在停火談判進展不確定、且傳出美軍第 82 空降師可能部署至中東、海軍陸戰隊亦正前往區域的背景下，美軍地面部隊進入伊朗的機率已有所上升。

根據該機構分析，若美軍進一步介入，可能出現五種主要情境，且多數伴隨高度風險。包括：奪取伊朗重要石油設施哈格島 (Kharg Island) 被列為「極高風險」；對該島實施封鎖則為「高風險」；針對荷姆茲海峽威脅進行軍事行動同樣屬於「極高風險」；護航船隻通過海峽則為「高風險」；此外，若涉及奪取濃縮鈾相關設施，也被評估為「極高風險」行動。