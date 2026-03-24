鉅亨網編譯段智恆 2026-03-25 02:30

巴克萊 (BCS-US) 上調對標普 500 指數的展望，儘管中東戰事與通膨壓力升溫，仍看好企業獲利與經濟韌性可支撐股市表現。該機構周二 (24 日) 將 2026 年底標普 500 目標由 7,400 點上修至 7,650 點，以上一交易日收盤 6,581 點計算，仍有約 16% 上行空間。

戰爭與通膨都不怕？巴克萊仍看多美股 上調標普500目標至7650點(圖：REUTERS/TPG)

巴克萊指出，美國企業獲利動能穩健，尤其科技產業持續扮演成長引擎，加上經濟基本面相對強韌，使美股具備長期支撐。策略師表示，美國經濟名目成長優於其他主要經濟體，科技領域的結構性成長動能亦未見放緩，對美股維持「逐步偏多」看法，但短期市場走勢仍可能維持震盪。

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自伊朗戰事爆發以來，標普 500 已回落約 4.3%，油價飆升與地緣政治不確定性促使資金轉向避險資產。巴克萊認為，儘管宏觀風險上升，包括中東衝突、AI 帶來的產業變革，以及民間信貸市場壓力浮現，但整體影響仍不足以扭轉企業獲利成長趨勢。

在基本面方面，巴克萊將 2026 年每股盈餘 (EPS) 預估由 305 美元上調至 321 美元，強調此次調整主要反映獲利基礎改善，而非單純評價擴張。該機構同時指出，AI 相關資本支出持續推升企業投資，將進一步支撐產業動能。

不過，巴克萊也警告潛在下行風險。油價走高已重新引發通膨疑慮，並使聯準會政策前景更加複雜。聯準會近期暗示 2026 年可能僅降息一次，顯示貨幣政策仍將維持相對緊縮。若油價持續高檔，可能加劇通膨壓力，迫使聯準會陷入兩難局面。

此外，民間信貸市場贖回壓力升溫亦被視為風險來源之一，若市場情緒轉弱，恐引發更大幅度的資產調整。巴克萊在最悲觀情境下，將標普 500 下行目標設定在 5,900 點。

在產業配置方面，巴克萊上調工業類股評等至「正向」，並將原物料與能源類股由「負向」上調至「中性」，看好工業動能改善、AI 帶動資本支出，以及能源價格上升對相關產業的支撐。