鉅亨網編譯段智恆 2026-03-24 21:00

美國與伊朗之間的談判進展再度出現分歧訊號。以色列媒體《Ynet》周二 (24 日) 引述消息人士報導，雙方自戰事初期即透過秘密管道持續接觸，伊朗方面甚至已獲新任最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴 (Ayatollah Mojtaba Khamenei) 授權，在符合條件下推動談判結束衝突，但雙方在關鍵議題上仍存在顯著分歧，協議前景充滿不確定性。

報導指出，伊朗外長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 上周與美方特使魏科夫 (Steve Witkoff) 通話時表示，其參與談判已獲最高領袖同意，並願意在伊朗條件獲得滿足的前提下儘快結束戰事。該通話透過一般電話線進行，美方另有庫許納在場參與討論。消息人士稱，這條溝通管道自戰事爆發初期即已存在，並透過多個中介持續運作。

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然而，雙方對談判進展的公開說法明顯不一致。美國總統川普先前表示，雙方已進行「非常良好且富有成果」的對話，並暗示有望達成協議，但伊朗隨後強烈否認有任何談判進行。儘管如此，美國與以色列官員仍證實相關接觸與部分內容，顯示檯面上與檯面下訊息出現落差。

在談判內容方面，伊朗願意討論將高濃縮鈾轉移至俄羅斯，但拒絕涉及彈道飛彈計畫，並不接受全面停止境內鈾濃縮活動。美方則堅持伊朗不得在本土進行任何濃縮作業，使雙方在核心議題上難以取得共識。消息人士指出，儘管通話過程中一度出現爭執，但雙方仍持續交換草案，並考慮在本週內推動進一步會談。

值得注意的是，以色列並未參與相關談判，甚至是在事後才透過其他管道得知進展，引發其對協議內容的疑慮。以色列總理納坦雅胡一方面對內表示戰事仍將持續，另一方面對外則稱戰爭可能比預期更快結束，反映各方立場仍在調整之中。