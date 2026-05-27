鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-27 15:10

全球 AI 程式設計模型排行榜迎來歷史性突破，阿里巴巴通義千問最新發布的旗艦模型 Qwen3.7‑Max(亦被社群稱為 Qwen3‑Code) 在權威評測平台 Code Arena 中以 1541 分奪下全球第 4 名、非 Claude 模型第 1 名。

中國AI史上第一次！阿里巴巴Qwen3.7-Max殺入全球程式設計榜前四 前方僅剩Claude(圖:shutterstock)

中國 AI 資訊社交平台《新智元》報導，這項最新榜單顯示，Qwen3.7‑Max 僅次於 Anthropic 的 Claude Opus 4.7 與 Claude Opus 4.6 Thinking(第 3 名)，超越 ChatGPT‑5.5、Gemini 3.5 Flash 等一眾歐美頂尖模型，是中國自研大模型首次在程式設計這一「皇冠賽道」殺入全球第一梯隊。

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根據 Code Arena 排行榜 (今年 5 月 24 日止)，Qwen3.7‑Max 累積逾 1522 票、置信區間極窄，穩居第 4 位且為前 5 名中唯一非 Anthropic 模型。

評測涵蓋前端開發、多步推理與 Agentic Coding(代理式編碼) 工作流，被業界視為檢驗 AI「真實寫程式能力」的最嚴苛戰場。

過去一年，該榜單幾乎由 Claude 系列壟斷，Qwen3.7‑Max 入圍被海外開發者稱為「中國模型第一次在程式設計決賽中拿到決賽門票」。

實測環節更讓開發者驚艷，海外技術部落客讓 Qwen3.7‑Max 與 Claude Opus 4.7、GPT‑5.5 同台撰寫「可自我訓練俄羅斯方塊 AI」，結果 Qwen3.7‑Max 僅耗費約 1.32 美元 Token 成本便超越對手表現，號稱效能提升 56%。

另一位開發者則實測「用真實天文數據構建可觀測宇宙 3D 模型」，以及生成含賽道、AI 對手、計時面板、音效與開始選單的完整 Low‑Poly 3D 賽車遊戲，Qwen3.7‑Max 首輪即產出基本可玩版本，其餘模型大多需要多輪除錯。

在體素 (Voxel) 塔樓生成測試中，Qwen3.7‑Max 以 66455 體素、2 分 2 秒拔得頭籌。

開發者 Paul Couvert 指出，將 Qwen3.7‑Max 接入 Hermes Agent 或 OpenCode 後，「基本可替代 GPT‑5.5 與 Opus 4.7」，且其輸出 Token 成本較 Opus 4.7 便宜約 3.3 倍、較 GPT‑5.5 便宜約 4 倍。

阿里巴巴表示，Qwen3.7‑Max 定位為智能體基座模型，專為長時程自主任務設計。根據內測數據，該模型在一次自主程式設計任務中連續運行 35 小時、執行逾 1158 次工具呼叫 (MCP)，全程無上下文退化、無指令漂移、無死迴圈，最終代碼相較 Triton 參考實現達到最高 10 倍幾何平均加速。