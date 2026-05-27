鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 近期傳出擬調整員工分紅比例，引發部分員工反彈，甚至出現罷工聲浪。董事長魏哲家今 (27) 日為此取消原訂海外出差行程，親自主持內部溝通會。據了解，魏哲家在會中向員工信心喊話，強調今年員工分紅金額仍將維持強勁成長，增幅至少不低於去年水準 (30%)，並鼓勵員工買進自家股票，直言「買台積電股票，保證未來生活無虞」。
魏哲家承襲創辦人張忠謀的公司治理理念，重視員工照顧，堅持不裁員、待遇優於業界，並希望員工分紅能逐年增加。有員工會後在網路分享，魏哲家指出，今年全年員工分紅金額可望較去年再增加逾 30%，但公司每年仍會依據營收、獲利及整體資源配置，由董事會重新審視盈餘分配。
魏哲家說明，台積電盈餘分配主要聚焦三大面向，包括員工、股東與社會。同仁重視工作價值、薪資福利與發展機會；股東期待企業穩健成長與合理報酬；而隨著台積電規模持續擴大，公司也肩負更高的企業社會責任，包含 ESG、綠能、公益及公共資源使用等支出都將增加，因此公司每年都會重新檢視盈餘分配，以兼顧各方需求，落實永續經營。
針對近期員工反映分紅比例調降一事，魏哲家坦言，台積電認知公司在台灣承擔越來越重的社會責任，未來盈餘分配上，將進一步加大對社會永續資源投入的比重、回饋台灣。不過他也強調，公司對員工的照顧不會改變，分紅金額仍會持續成長。
魏哲家也指出，自 2023 年至今，台積電員工分紅每年成長幅度皆不低於 3 成，甚至超過 3 成；今年若同仁績效考核與去年一致，他有信心全年分紅仍將有相當強勁的成長，增幅將超過去年分紅增加幅度。
至於薪資政策，魏哲家表示，台積電目前暫無結構性調薪計畫，但並不擔憂競爭者搶人。他強調，台積電不同於其他公司，不會單純以單位是否賺錢來決定分紅多寡，即使部分單位未直接貢獻獲利，員工仍是公司重要的一份子。
魏哲家最後也再次表達對台積電未來的高度信心，鼓勵員工持續相信公司、投資自家公司股票。他並要員工記住今日所說的話，若將員工分紅買進台積電股票，未來生活將無虞。
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