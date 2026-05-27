鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-27 14:25

魏哲家承襲創辦人張忠謀的公司治理理念，重視員工照顧，堅持不裁員、待遇優於業界，並希望員工分紅能逐年增加。有員工會後在網路分享，魏哲家指出，今年全年員工分紅金額可望較去年再增加逾 30%，但公司每年仍會依據營收、獲利及整體資源配置，由董事會重新審視盈餘分配。

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魏哲家說明，台積電盈餘分配主要聚焦三大面向，包括員工、股東與社會。同仁重視工作價值、薪資福利與發展機會；股東期待企業穩健成長與合理報酬；而隨著台積電規模持續擴大，公司也肩負更高的企業社會責任，包含 ESG、綠能、公益及公共資源使用等支出都將增加，因此公司每年都會重新檢視盈餘分配，以兼顧各方需求，落實永續經營。

針對近期員工反映分紅比例調降一事，魏哲家坦言，台積電認知公司在台灣承擔越來越重的社會責任，未來盈餘分配上，將進一步加大對社會永續資源投入的比重、回饋台灣。不過他也強調，公司對員工的照顧不會改變，分紅金額仍會持續成長。

魏哲家也指出，自 2023 年至今，台積電員工分紅每年成長幅度皆不低於 3 成，甚至超過 3 成；今年若同仁績效考核與去年一致，他有信心全年分紅仍將有相當強勁的成長，增幅將超過去年分紅增加幅度。

至於薪資政策，魏哲家表示，台積電目前暫無結構性調薪計畫，但並不擔憂競爭者搶人。他強調，台積電不同於其他公司，不會單純以單位是否賺錢來決定分紅多寡，即使部分單位未直接貢獻獲利，員工仍是公司重要的一份子。